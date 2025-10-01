Войната в Украйна:

Няма проблем за един контролен орган на пътя: Кирил Добрев след корупцията в ДАИ

01 октомври 2025, 13:29 часа 328 прочитания 0 коментара
"Както обединихме камерите на тол система, на общините и на КАТ, така може да има и един контролен орган за движението по пътищата", коментира председателят на Комисията по транспорт в парламента и депутат от "БСП - Обединена левица" Кирил Добрев пред медиите в парламента след призивите на министър-председателя за единен орган и след идеята на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за закриване на ДАИ.

Той посочи, че идеята за единен контролен орган вече е обсъждана и парламентът чака концепцията на правителството. "Идеята не е нова и тя вече е обсъждана във връзка с наскоро приетите промени в Закона за движение по пътищата", каза още Добрев. ОЩЕ: ДБ настоява за боди камери в ДАИ и вижда седми премиер в Таки

Корупцията в ДАИ

Според него не е нормално един товарен автомобил да бъде спиран от четири различни контролни органа.

"КАТ, ДАИ и тол системата могат да бъдат обединени, така че да се издава само един фиш", каза още Добрев. По думите му това вече е обсъдено с премиера и министъра на транспорта. 

Думите му дойдоха след като преди дни стана ясно, че двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" а поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс. Първоначално те бяха задържани до 72 часа, уволнени са от работа, а и вече са им повдигнати обвинения за подкуп.

От 22 товарни композиции, които е трявало да пристигнат за концерта на Роби Уилямс, са спрени пет водачи на камиони, но двама са отказали да дадат подкуп. Служителите на ДАИ поискали и приели суми от 300 евро и два пъти по 200 лв. от общо трима водачи. Претекстът за подкупа бил повреда в тахошайбите, но по данни на организаторите тахографските устройства са чисто нови. ОЩЕ: И бодита да им сложат - все тая...и комбинезон може да им сложат (ВИДЕО)

