Безплатни срещи във Варна за дентално лечение в чужбина - 22.05.2026 г.

Липсващи зъби, притеснение при усмивка, стари коронки или дълго отлагано дентално лечение - това са само част от причините все повече българи да търсят възможности за лечение в чужбина. През последните години Турция е една от най-предпочитаните дестинации за съвременна дентална медицина, благодарение на модерните технологии и методи на лечение.

На 22.05.2026 г. във Варна Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира безплатни информационни срещи със стоматолозите д-р Бирсен Юрдаер и д-р Сибел Йоздемир от клиника Dent Health Istanbul.

По време на срещите пациентите ще могат да получат информация относно различните възможности за дентално лечение в Турция.

Сред темите, които ще бъдат обсъждани, са:

дентални импланти

All-on-4 и All-on-6 системи

цялостно възстановяване на усмивката

естетична стоматология

фасети и циркониеви коронки

Invisalign и дигитална ортодонтия

дигитално планиране и 3D технологии

Съвременните дигитални технологии позволяват по-прецизно планиране, по-добър комфорт за пациента и по-кратки срокове за лечение. Все повече международни клиники използват 3D скенери, CAD/CAM системи и дигитални модели, които улесняват както диагностиката, така и самото лечение.

Безплатните срещи във Варна са подходящи за хора, които:

имат липсващи или увредени зъби

обмислят поставяне на импланти

искат естетична промяна на усмивката

отлагат лечение от дълго време

се интересуват от възможностите за лечение в Турция

Срещите се провеждат само с предварително записване.

За повече информация и записване:

📞 0878 500 730

💻 Онлайн записване: https://www.medikara.bg/freeconsults/birsen-22-05-26