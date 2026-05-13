Спорт:

Безплатни срещи във Варна за дентално лечение в чужбина - 22.05.2026 г.

13 май 2026, 11:00 часа 228 прочитания 0 коментара
Снимка: Медикъл Караджъ
Безплатни срещи във Варна за дентално лечение в чужбина - 22.05.2026 г.

Липсващи зъби, притеснение при усмивка, стари коронки или дълго отлагано дентално лечение - това са само част от причините все повече българи да търсят възможности за лечение в чужбина. През последните години Турция е една от най-предпочитаните дестинации за съвременна дентална медицина, благодарение на модерните технологии и методи на лечение.

На 22.05.2026 г. във Варна Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира безплатни информационни срещи със стоматолозите д-р Бирсен Юрдаер и д-р Сибел Йоздемир от клиника Dent Health Istanbul.

По време на срещите пациентите ще могат да получат информация относно различните възможности за дентално лечение в Турция.

Сред темите, които ще бъдат обсъждани, са:

  • дентални импланти
  • All-on-4 и All-on-6 системи
  • цялостно възстановяване на усмивката
  • естетична стоматология
  • фасети и циркониеви коронки
  • Invisalign и дигитална ортодонтия
  • дигитално планиране и 3D технологии

Съвременните дигитални технологии позволяват по-прецизно планиране, по-добър комфорт за пациента и по-кратки срокове за лечение. Все повече международни клиники използват 3D скенери, CAD/CAM системи и дигитални модели, които улесняват както диагностиката, така и самото лечение.

Безплатните срещи във Варна са подходящи за хора, които:

  • имат липсващи или увредени зъби
  • обмислят поставяне на импланти
  • искат естетична промяна на усмивката
  • отлагат лечение от дълго време
  • се интересуват от възможностите за лечение в Турция

Срещите се провеждат само с предварително записване.

За повече информация и записване:

📞 0878 500 730

💻 Онлайн записване: https://www.medikara.bg/freeconsults/birsen-22-05-26

 

Медикъл Караджъ
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес