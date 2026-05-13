Безплатни срещи във Варна за дентално лечение в чужбина - 22.05.2026 г.

Липсващи зъби, притеснение при усмивка, стари коронки или дълго отлагано дентално лечение - това са само част от причините все повече българи да търсят възможности за лечение в чужбина. През последните години Турция е една от най-предпочитаните дестинации за съвременна дентална медицина, благодарение на модерните технологии и методи на лечение.
На 22.05.2026 г. във Варна Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира безплатни информационни срещи със стоматолозите д-р Бирсен Юрдаер и д-р Сибел Йоздемир от клиника Dent Health Istanbul.
По време на срещите пациентите ще могат да получат информация относно различните възможности за дентално лечение в Турция.
Сред темите, които ще бъдат обсъждани, са:
- дентални импланти
- All-on-4 и All-on-6 системи
- цялостно възстановяване на усмивката
- естетична стоматология
- фасети и циркониеви коронки
- Invisalign и дигитална ортодонтия
- дигитално планиране и 3D технологии
Съвременните дигитални технологии позволяват по-прецизно планиране, по-добър комфорт за пациента и по-кратки срокове за лечение. Все повече международни клиники използват 3D скенери, CAD/CAM системи и дигитални модели, които улесняват както диагностиката, така и самото лечение.
Безплатните срещи във Варна са подходящи за хора, които:
- имат липсващи или увредени зъби
- обмислят поставяне на импланти
- искат естетична промяна на усмивката
- отлагат лечение от дълго време
- се интересуват от възможностите за лечение в Турция
Срещите се провеждат само с предварително записване.
За повече информация и записване:
📞 0878 500 730
💻 Онлайн записване: https://www.medikara.bg/freeconsults/birsen-22-05-26