СЗО не изключва появата на нови случаи на хантавирус

На този етап няма признаци за по-широко разпространение на заразата с хантавирус, обяви генералният секретар на Световната здравна организация след приключване на евакуацията на пасажерите от круизния кораб. Той все пак не изключи появата на нови случаи, предвид дългия инкубационен период на вируса. Френският министър на здравеопазването съобщи, че все още има много неизвестни около заразата на кораба. Остава и съмнението дали вирусът е претърпял мутация.

Вчера круизният кораб, който предизвика международна тревога заради смъртоносното огнище на хантавирус, акостира на испанския остров Тенерифе заради неблагоприятни метеорологични условия, предаде АФП. Плаващият под нидерландски флаг „Хондиус” беше привързан на кей в малкото индустриално пристанище Гранадиля, което забави окончателната евакуация на пътниците и промени първоначалния план корабът да остане закотвен навътре в морето от съображения за сигурност, пише БГНЕС.

В неделя „Хондиус” влезе в пристанище на остров Тенерифе, част от Канарските острови. Оттам започна евакуацията на пътниците от различни националности. По данни на СЗО 8 души на борда са се разболели, а трима от тях са починали.

