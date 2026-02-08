Безплатна ваксинация и за деца: Ангел Кунчев каза как държавата да се справи с липсата на ваксини

Държавният главен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев обясни пред Actualno.com какво трябва да направи държавата, за да осигури повече ваксини за децата за следващия грипен сезон. Той обясни, че няколко са възможностите пред държавата, за да се справи с така наречения проблем с липсата на ваксините срещу грип в аптечната мрежа. Още: Планът на държавата: Повече от половината кърмачета да бъдат ваксинирани срещу стомашни вируси през 2026 г.

Какво ще направи държавата?

"Министерство на здравеопазването има задължението да осигурява ваксини за хора над 65-годишна възраст. На свободния пазар има ваксини за деца - и инжекционни, и назални с връскване в носа. На свободния пазар всеки производител решава какви количества да внесат и внимават, защото ако им останат, те са сезонни. И при тях има увеличаване на количествата с годината - и на сезонната, и с впръксването", посочи Кунчев.

Той заяви, че ще предложи към програмата за възрастните хора, да се добави модул за безплатна ваксинация за децата - до 5, 6, 7, 12, 15 или 18-годишна възраст. Важното е да се покрие групата, която е най-засегната и най-висока заболеваемост до към 7-годишна възраст, съобщи главният държавен здравен инспектор.

Доц. Ангел Кунчев посочи, че липсата на ваксини срещу грип за деца по аптечната мрежа е заради решението на свободните търговци колко бройки да внесат. "Най-сигурният начин е дали през национална програма или през НЗОК, да се осигури на децата възможност за безплатна имунизация", коментира държавният главен здравен инспектор.

Доц. Кунчев уточни, че ваксините за деца не гарантират спиране боледуване за най-малките, но поне гарантира защита на имунната система от по-сериозно боледуване.

Държавният главен здравен инспектор заяви още, че обществото се убеждава и всяка година расте броят на хората, които искат ваксинират децата си срещу грип. "Така или иначе истината за ваксините излиза наяве - че тя помага", каза още доц. Ангел Кунчев.

Грипната епидемия и ползата от ваксините

По думите на доц. Ангел Кунчев държавата трябва да осигури безплатни ваксини за хората над 65-годишна възраст. При личните лекари има все още около 9000 непоставени ваксини. Ангел Кунчев е убеден, че доста хора вече виждат ползата от ваксините и са убедени, че им помагат. Ако се включат и все повече малки деца, които са също рискова група във ваксинацията с противогрипните ваксини, тогава обхватът на ваксинираните ще се разшири още повече.

До 18-годишна възраст е логично да бъдат обхванати децата при ваксинацията, тъй като и младите родители, и възрастните хора, които имат внуци виждат, че когато детето тръгне на детска градина, се сблъсква с всички видове вируси, предупреди Ангел Кунчев.

