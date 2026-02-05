Здравето на децата в Каварна под въпрос

Родители от Каварна настояват за възстановяване на единствения педиатричния кабинет в града. Причината за затварянето му е, че лекарката, която е бесарабска българка и работи в него години наред, изведнъж се оказва без валидна диплома по специалността. Преди дни се стигна до напрежение, защото и детското отделение в Многопрофилната общинска болница се оказа пред затваряне по същата причина.

В защита на медика

Родители се обявиха в защита на д-р Елена Булгар, която обслужва децата от две общини - Каварна и Шабла. "Страхуваме са, че болницата ще остане без педиатър. Имаме отделение, както и кабинет, но от година и половина е затворен. С вързани ръце сме. Аз съм ходила в спешното в Балчик така през нощта, но бях върната. Докато д-р Булгар през нощта идва да ни прегледа децата", сподели в ефира на Нова телевизия Мая Колева.

Хората плашат с протест и затваряне на пътища и искат докторката в Каварна да остане.

Д-р Булгар е бесарабска българка и завършва медицина в университета „Николае Тестемицяну” в Кишинев. Специализира педиатрия и от 5 години работи като детски лекар у нас. "Изведнъж ми казаха, че програмата, по която аз учех в Молдова, няма съответствие с българската. Моята диплома е призната в България - подадох документи през 2008 г. и тя беше призната през 2010 г.", споделя тя.

"Кабинетът на педиатъра, в който работи д-р Булгар, беше затворен м.г. след получаването на едно писмо от РЗИ Добрич, за това че дипломата ѝ не била съответствала на изискванията към момента на регистрацията в признаване на специалност в България", обясни д-р Евгени Чобанов, който е управител на Медицински център I - Каварна

Промяна в българското законодателство през 2011 г. на практика я лишава от дипломата ѝ за педиатър.

"Липсата на кадри става все по-тежка. Повече от 15 г. се повтаря, че общинските болници са много и са излишни, но на практика се разкриват нови частни лечебни заведения с нови легла. А всички те са в областните градове - така общинските са лишени от възможността да работят адекватно на нуждите н а населението", смята д-р Чобанов.