"Особено опасна инфекция се завърна у нас след 29 години": Проф. Кантарджиев съветва да мием буркани и обувки

"Туларемията е една особено опасна инфекция и вие ме връщате в периода на младите ми години, когато през 1997 г. се появиха случаи при хора - първо в Алдомировци. Тази епидемия е главно по дивите животни, нейни носители са зайците и мишките." Това съобщи в интервю за Дарик радио микробиологът и епидемиолог проф. Тодор Кантарджиев и очерта причините за появата на това заболяване.

"То се предава, когато заразени мишки ходят по мазетата и лазят плодовете, които хората си държат като зимнина, след което облазват и бурканите със зимнината", подчерта специалистът. Кантарджиев припомни, че инфекцията през онези години е преминала Балкана, мина на север, имало е много случаи в село Чирен, след което се разпространи на юг. "Сега тази инфекция се появи при един 65-годишен мъж от област Кюстендил", подчерта той.

Как да се предпазим?

"Хората, които държат консервирана храна, трябва много добре да си измиват бурканите, които държат в мазето, много хубаво да си измиват ръцете и задължително да си сменят обувките, след като са ходили в мазето. Много важно е, когато белим картофи, стояли в мазето, да не пипнем очите си. Това трябва да се спазва, защото туларемията се разпространява от мишата урина. Ако пипнем очите си, когато белим картофи, може да се развие т.нар. очна форма на туларемия - една тежка инфекция, която трябва да бъде консултирана с доста опитен лекар", посочи още проф. Кантарджиев.

"Преди 25 години имахме най-много случаи в Европа на очна туларемия именно заради немитите ръце при храна, която сме изнесли от мазето. Тогава нашият колектив доказахме, че туларемията във външната среда се размножава в протозои – малки едноклетъчни организми, както са чехълчетата, които едно време разглеждахме в училище. Затова, когато има огнище на туларемия, обикновено водоемите са заразени", каза още проф. Кантарджиев.

Той уточни, че туларемията се предава чрез допир и не е възможно болен човек да зарази друг.