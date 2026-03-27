26 клиники и отделения, 340 лекари, 570 сестри: Готова е обществената поръчка за бъдещата Национална детска болница

Над 6 милиона евро ще струва проектирането на Националната детска болница и ще отнеме най-малко 7 месеца.

Това предвижда обявената тази сутрин обществена поръчка за проектиране и авторски надзор за изграждането на бъдещото лечебно заведение.

Предметът на обществената поръчка е услуга за проектиране и авторски надзор за изграждане на "Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца", включваща 26 клиники и отделения, 20 операционни зали, амбулаторно-диагностичен блок с 38 консултативни кабинета, 26 процедурни зали и 7 зали за инвазивни процедури, дневна болница, отделения по образна диагностика и нуклеарна медицина, лабораторен комплекс, както и административно-стопански блок, вертолетна площадка, паркинг, технически и обслужващи помещения.

Срокът за кандидатстване е 4 май.

Проектирането ще включва изготвяне на идеен, технически и работен проект.

НМБАЛД ще обслужва лица от 0 до 18 години. Лечебното заведение ще включва както следва обособени: консултативно-диагностичен блок, стационарен блок и административно-стопански блок.

Предвижда се болницата да разполага с капацитет от 456 болнични легла, в двойни стаи за самостоятелно ползване. Болничните легла са разпределени в 26 клиники/отделения, съгласно одобрена структура.

Вътрешната структура на болницата

Структура на клиники и отделения за болнична помощ, с трето ниво на компетентност:

Неонатология с отделение за интензивни грижи за новородени

Отделение за слединтензивно лечение/специални грижи към Клиниката по Неонатология

Педиатрия

Детска нефрология

Детска кардиология/Кардиохирургия за лица от 0 до 18 год.

Гастроентерология за лица от 0 до 18 год.

Ендокринология и болести на обмяната за лица от 0 до 18 год.

Нервни болести (Неврология) за лица от 0 до 18 год.

Медицинска генетика за лица от 0 до 18 год.

Детска клинична хематология и онкология

Детска хирургия

Неврохирургия за лица от 0 до 18 год.

Урология за лица от 0 до 18 год.

Акушерство и гинекология за лица от 0 до 18 год.

Ортопедия и травматология за лица от 0 до 18 год.

Ревматология за лица от 0 до 18 год.

Пневмология и фтизиатрия за лица от 0 до 18 год.

Анестезиология и интензивно лечение за лица от 0 до 18 год.

Очни болести за лица от 0 до 18 год.

Ушно-носно-гърлени болести за лица от 0 до 18 год.

Клинична алергология за лица от 0 до 18 год.

Инфекциозни болести за лица от 0 до 18 год./второ ниво на компетентност/

Палиативни грижи за лица от 0 до 18 год.

Психиатрия за лица от 0 до 18 год.

Физикална медицина и рехабилитация за лица от 0 до 18 год.

Предвиждат се в стационарния блок, диагностично-консултативния блок и административно-стопанския блок да има още:

20 операционни зали (Фаза 1 включва 18 операционни зали, Фаза 2 включва възможност за 2 допълнителни операционни зали или 1 зала за роботизирана хирургия);

Зона за следхирургично възстановяване с 30 легла;

Манипулационни зали в клиники/отделения;

Отделение по спешна медицина с триажни зони, шокови зали, консултативни кабинети, манипулационни и др.;

Амбулаторна помощ, която предвижда да включва: 38 консултативни кабинети, 26 кабинета за процедури, 7 кабинета за инвазивни процедури (ендоскопии) амбулаторна/външна аптека, Център за Физикална медицина и рехабилитация с гимнастически салон и пространство за прилагане на различни техники, зони за пациенти, обслужващи зони;

Дневна болница (Фаза 1 - 92 поста и Фаза 2 - 10 поста допълнително), включва: медицинска дневна болница с 30 поста; дневна болница за инвазивни процедури с 24 поста; диализно лечение с 8 диализни станции; дневен психиатричен стационар с капацитет 30 пациенти, дефинирани по общи и психични и хранителни разстройства;

Отделение по Образна диагностика със следните възможности за провеждане на изследвания: 4 зали за рентгенови изследвания; Ядрено – магнитен резонанс; 2 компютърни аксиални томографа; Ангиозала; 2 ехографски кабинета и прилежащите им помещения;

Отделение по Нуклеарна медицина, включваща SPECT/CT и PET/CT;

Лабораторен комплекс, включващ:

клинична лаборатория;

лаборатория по клинична имунология;

лаборатория по молекулярна биология и медицинска генетика;

обща и клинична патология, некропсичен сектор;

съдебна медицина и етика;

трансфузионна лаборатория;

микробиология и вирусология;

клинична токсикология;

Административно-стопанският блок включва:

Аптека – външна за амбулаторни пациенти;

Болнична аптека включително фармакокинетика, фармакодинамика, чисто помещение за разтваряне на цитостатици, стерилни и парентерални разтвори;

Стерилизация, включително зони за обеззаразяване, подготовка и стерилизация;

Болнична пералня;

Кухня за приготвяне на болнична храна;

Складово стопанство;

Център за обучение и научна дейност;

Звена за социална и психологическа подкрепа;

Вертолетна площадка;

Учебна зона;

Спомагателни/Прилежащи обслужващи зони и др.

Източник: БГНЕС

Колко лекари ще са нужни

Съгласно прогнозните разчети, НМБАЛД ще се нуждае от следното кадрово обезпечение:

Лекари: 342

Медицински сестри: 577

Медицински асистенти: 365

Санитари: 178

Физиотерапевти: 12

Административен персонал: 65

Техници: 50

Спешна помощ

Националната педиатрична болница ще функционира като национален референтен център за спешна помощ на педиатрични пациенти, които се нуждаят от специализирана педиатрична спешна грижа. Това звено ще работи в режим 24/7 за прием на всички пациенти.

Моделите на грижа, прилагани в спешните отделения, са насочени към оптимизиране на своевременността, безопасността и качеството на спешната помощ, като част от цялостен болничен подход за осигуряване на оптимално лечение и проследяване на пациента. Спешното отделение ще бъде функционално свързано с останалите отделения според изискванията за близост.

Входът към отделението ще се осъществява през два различни пункта: единият за пациенти, пристигащи самостоятелно, а другият – за пациенти, транспортирани с линейка. Това двойно входно решение ще позволи разделяне на потоците при пандемични ситуации, така че пациенти със съмнение за инфекция и пациенти с други патологии да могат да бъдат обслужвани с минимален риск от заразяване.

