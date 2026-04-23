Край на мизерията: Инвестират милиони евро в детската онкохематология в ИСУЛ

Близо 2 млн. евро ще инвестира здравното министерство в обновяването на Клиниката по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ". В него се лекуват деца от цялата страна, а освен това се намира единственият в България център за трансплантация на хемопоетични клетки при деца, съобщиха от ведомството. Клиниката не е ремонтирана основно повече от 17 години и това се отразява както на условията за лечение, така и на работата на медицинските екипи.

С осигурените средства ще бъде извършен цялостен ремонт – от покрива до болничните стаи, санитарните помещения и кабинетите, както и пълна подмяна на електрическите, ВиК и вентилационните системи.

Ще бъде изградена и съвременна система за медицински газове и климатизация, а паралелно с ремонтите ще се достави ново оборудване и обзавеждане.

"За децата с онкохематологични заболявания условията, в които се лекуват, са не по-малко важни от самото лечение. Обновената база ще помогне за по-добра защита от инфекции и ще създаде по-добри условия както за пациентите, така и за техните семейства, които често прекарват дълги периоди в болницата", добавят от здравното министерство.

През март ИСУЛ направи значителна крачка напред в модернизацията на своята диагностична база с надграждането в съществуващата 1.5 Т система за ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) до модел от последно поколение на GE HealthCare.