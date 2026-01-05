МЗ разпореди: Безплатна HPV ваксина за повече момичета

Повече български деца ще могат да се възползват от безплатна ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV). Това стана факт след като Министерството на здравеопазването обяви разширяване на обхвата на безплатната имунизация срещу HPV.

Така от 2026 г. право на безплатна ваксина вече ще имат и момичета от 15 до 18 ненавършени години, които не са били ваксинирани през предходните програмни периоди, съобщиха от МЗ.

Основните целеви групи за безплатна имунизация по Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025-2030 г. и тази година са същите както и през предходната - момичета от 10 до 15 ненавършени години и момчета от 10 до 14 ненавършени години.

Безплатна имунизация по желание

Ваксината срещу HPV не е в задължителния имунизационен календар, тя е препоръчителна и се прилага по желание на родител от общопрактикуващи лекари, педиатри и акушер-гинеколози, работещи по програмата.

Източник: iStock

Заради разширяването на обхвата от тази година право на безплатна имунизация вече имат момичета от 10 до 18 ненавършени години и момчета от 10 до 14 ненавършени години.

Ако децата са на възраст под 15 г., се прилагат две дози от HPV ваксината (с интервал 6-12 месеца между тях). При момичета на възраст 15 г. и нагоре се прилагат 3 дози от ваксината (с интервал 1-6 месеца между първата и втората доза и 3-6 месеца между втората и третата доза). Имунизацията се счита за завършена след поставяне на необходимия брой дози за съответната възраст.

Имунизацията срещу HPV e ефективна и безопасна.

HPV е най-честата сексуално-предавана вирусна инфекция и е основната причина за рак на маточната шийка и възможен причинител на други онкологични заболявания при жените и мъжете.

