Болница ВИТА с иновативен подход за емоционалното здраве на бременните и родилките

Вече не лекуваме просто симптоми, а се грижим за благополучието на целия семеен кръг, сподели д-р Анна Савчева за новия модел на перинатална подкрепа

Пълна програма за системна перинатална подкрепа, която проследява жените от бременността до три месеца след раждането, представи д-р Анна Савчева, медицински упревител на Болница ВИТА. Това се случи в рамките на специализираното събитие „Как се чувстват младите майки в България? Данни, които рядко чуваме“, което се проведе в София Тех Парк.

По време на форума бяха представени резултатите от първото по рода си национално социално проучване на платформата „Мъмфидънт“, изготвено съвместно със социални учени от БАН и практикуващи психолози. Докладът очерта предизвикателства пред жените в ранното майчинство – като социалната изолация, загубата на идентичност, чувството на вина и страха от обществено осъждане. Данните показват, че 1 от 3 жени изпитва силна тревожност, 1 от 7 развива следродилна депресия, а над 50% от тях не получават нужната професионална подкрепа поради липса на скрининг и натрупаната стигма.

С ясна визия за преодоляване на тези предизвикателства, в рамките на своя панел д-р Савчева очерта мултидисциплинарния подход на Болница ВИТА, който превръща психологичната подкрепа от инцидентна намеса в системна част от здравната грижа. Моделът на модерното лечебно заведение включва пренатален скрининг за двойките, психологична помощ на място в родилното отделение за всички пациенти и активно следродилно проследяване след изписването с цел превенция на следродилна депресия и тревожност.

„В Болница ВИТА не лекуваме просто симптоми, а се грижим за благополучието на целия семеен кръг. Нашите практики стъпват на утвърдени международни стандарти, като поставят психичното здраве на майката като равен приоритет на физическото ѝ състояние“, сподели д-р Савчева в рамките на форума. Тя допълни, че подходът на болницата е иновативен дори по международните стандарти, тъй като освен рисковите бременности, покрива изцяло и нискорисковите групи.

По време на инициативата бяха анонсирани и новите специализирани програми на лечебното заведение. Сред тях са програмата за психологическа нагласа за естествено раждане, разработвана съвместно с д-р Анна Чорбова и хипнотерапевта Марина Кунчева, както и програмата за подкрепа при асистирана репродукция, която вече гарантира безплатна психологична консултация в протокола за инвитро процедури.

От Болница ВИТА посочват, че високата удовлетвореност на пациентите се дължи на постоянния синхрон в работата между психолози, акушер-гинеколози и неонатолози. За да гарантира устойчивостта на този модел на грижа, ръководството на ВИТА е внедрило и вътрешна програма за подкрепа на медицинския персонал. Тя осигурява безвъзмездни консултации, специализирани обучения и активна превенция на професионалния бърнаут.