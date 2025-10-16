Войната в Украйна:

На 1 ноември 2025г. в София ще гостува водещ турски неврохирург проф. д-р Ердинч Йозек

16 октомври 2025, 16:45 часа 346 прочитания 0 коментара
Ако се нуждаете от неврохирургическо лечение или вливки със стволови клетки при дегенеративни заболявания и мозъчни увреждания в София ще имате възможност да проведете информационна среща с проф. д-р. Ердинч Йозек, специалист по неврохирургия и вливки със стволови клетки. Проф. д-р. Ердинч Йозек ще бъде в София по покана на Мерилин Хасанова, която е основател на здравна платформа  „Живот за теб“ –  с над 10-годишен опит в организиране на лечението на български граждани в Република Турция.

Проф. Ердинч Йозек е известен неврохирург с 20-годишен професионален опит и високи резултати изключително при гръбначни операции, мозъчна хирургия и вливки със стволови клетки за деца и възрастни с мозъчни/дегенеративни увреждания. По време на срещата с проф. д-р Ердинч Йозек, българските пациенти ще могат да получат информация относно съвременни методи за лечение на следните изброени заболявания, както за деца, така и за възрастни пациенти:

-        Аутизъм

-        Церебрална парализа

-        Множествена склероза

-        Мускулна дистрофия

-        Паркинсон

-        Дегенеративни и дискови заболявания на гръбначния стълб

-        Хирургия на гръбначни изкривявания

-        Гръбначни деформации по рождение или придобити- сколиоза

-        Ревизионна хирургия

-        Травми на гръбначния стълб и гръбначния мозък

-        Тумори на гръбначния стълб и гръбначния мозък

-        Мозъчни тумори (с помощта на невронавигация)

-        Тумори на хипофизата

-        Хирургия на черепната основа

-        Хирургия на аневризми и AVM

-        Хидроцефалия (ендоскопска трета вентрикулостомия).

До срещите ще бъдат допуснати пациенти само след предварително записване. Прегледи или диагностика няма да се извършват.

За записване тел: 0890187777 Мерилин Хасанова

Адрес: бул. Христо Смирненски 52А

