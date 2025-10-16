На 1 ноември 2025г. в София ще гостува водещ турски неврохирург проф. д-р Ердинч Йозек

Ако се нуждаете от неврохирургическо лечение или вливки със стволови клетки при дегенеративни заболявания и мозъчни увреждания в София ще имате възможност да проведете информационна среща с проф. д-р. Ердинч Йозек, специалист по неврохирургия и вливки със стволови клетки. Проф. д-р. Ердинч Йозек ще бъде в София по покана на Мерилин Хасанова, която е основател на здравна платформа „Живот за теб“ – с над 10-годишен опит в организиране на лечението на български граждани в Република Турция.
Проф. Ердинч Йозек е известен неврохирург с 20-годишен професионален опит и високи резултати изключително при гръбначни операции, мозъчна хирургия и вливки със стволови клетки за деца и възрастни с мозъчни/дегенеративни увреждания. По време на срещата с проф. д-р Ердинч Йозек, българските пациенти ще могат да получат информация относно съвременни методи за лечение на следните изброени заболявания, както за деца, така и за възрастни пациенти:
- Аутизъм
- Церебрална парализа
- Множествена склероза
- Мускулна дистрофия
- Паркинсон
- Дегенеративни и дискови заболявания на гръбначния стълб
- Хирургия на гръбначни изкривявания
- Гръбначни деформации по рождение или придобити- сколиоза
- Ревизионна хирургия
- Травми на гръбначния стълб и гръбначния мозък
- Тумори на гръбначния стълб и гръбначния мозък
- Мозъчни тумори (с помощта на невронавигация)
- Тумори на хипофизата
- Хирургия на черепната основа
- Хирургия на аневризми и AVM
- Хидроцефалия (ендоскопска трета вентрикулостомия).
До срещите ще бъдат допуснати пациенти само след предварително записване. Прегледи или диагностика няма да се извършват.
За записване тел: 0890187777 Мерилин Хасанова
Адрес: бул. Христо Смирненски 52А