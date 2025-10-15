Войната в Украйна:

След престой в болница: Майка и бебе са с изгаряния на очите от UV лампа

15 октомври 2025, 09:48 часа 330 прочитания 0 коментара
След престой в болница: Майка и бебе са с изгаряния на очите от UV лампа

Майка и бебето ѝ са получили изгаряния по очите след престой в Инфекциозна болница с COVID. В стаята им е била оставена включена ултравиолетова лампа. По думите на майката уредът работил няколко часа, въпреки че не трябва да се използва, когато в помещението има хора. Тя твърди, че от болницата ѝ било отказано съдействие за допълнителен преглед. Затова тя напуснала лечебното заведение по собствена инициатива, заедно с детето. След това потърсила помощ в Александровска болница, където е потвърдено, че детето има увреждания на очите, причинени от продължително излагане на UV светлина.

ОЩЕ: За да се защитят от коронавирус, деца бяха изгорени с UV лампа – твърди се, че е случайно

От Инфекциозна болница съобщават, че са изискани писмени обяснения от дежурните служители в детската клиника.

Разказът на майката

"Слава Богу, по-добре сме. Детето ми вече не плаче и отваря съвсем леко очичките си. Аз също вече мога да виждам, защото допреди ден зрението ми беше напълно замъглено – виждах само някакви петна", разказа заяви потърпевшата Диана Иванова в ефира на Нова телевизия.

Тя разказа, че детето ѝ постъпило в Инфекциозна болница „Проф. Иван Киров“ към 3 часа сутринта на 13 октомври. Семейството повикало линейка около полунощ, тъй като петмесечното бебе вдигнало прекалено висока температура. Оказало се с положителен тест за COVID.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"В Инфекциозна болница ни настаниха в стая с празни легла. Към 13 часа същия ден ни преместиха в съседно помещение, където имаше други дечица с COVID. Едно момченце беше оздравяло и освобождаваше легло. В предишната стая искаха да настанят ново дете с различна вирусна инфекция и съответно – да се избегне контакт между децата", обясни Диана.

ОЩЕ: Каква е основната разлика между UV- и LED-лампа?

Тя беше категорична, че влизайки в новата стая UV лампата вече светела.

Тя обясни, че вечерта започнала да усеща дискомфорт. „Лицето ми се поду. Не виждах добре. Помислих, че съм си пръснала дезинфектант в окото", разказва младата майка.

Когато нощният дежурен лекар дошъл на визитация, забелязал лампата и я изключил.

Тя подчерта, че най-вероятно ще търси правата си. "Не защото лампата е била пусната – всички сме хора и грешки се допускат. Но най-тежкото беше, че когато си тръгвахме, ни казаха: „Ако решите да подпишете жалба, няма да ви приемем отново“. И една майка трябва да избере – да защити здравето и зрението на детето си или да има достъп до болнична помощ, ако се наложи", коментира майката.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Изгаряния бебе инфекциозна болница UV лампа
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес