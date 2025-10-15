След престой в болница: Майка и бебе са с изгаряния на очите от UV лампа

Майка и бебето ѝ са получили изгаряния по очите след престой в Инфекциозна болница с COVID. В стаята им е била оставена включена ултравиолетова лампа. По думите на майката уредът работил няколко часа, въпреки че не трябва да се използва, когато в помещението има хора. Тя твърди, че от болницата ѝ било отказано съдействие за допълнителен преглед. Затова тя напуснала лечебното заведение по собствена инициатива, заедно с детето. След това потърсила помощ в Александровска болница, където е потвърдено, че детето има увреждания на очите, причинени от продължително излагане на UV светлина.

От Инфекциозна болница съобщават, че са изискани писмени обяснения от дежурните служители в детската клиника.

Разказът на майката

"Слава Богу, по-добре сме. Детето ми вече не плаче и отваря съвсем леко очичките си. Аз също вече мога да виждам, защото допреди ден зрението ми беше напълно замъглено – виждах само някакви петна", разказа заяви потърпевшата Диана Иванова в ефира на Нова телевизия.

Тя разказа, че детето ѝ постъпило в Инфекциозна болница „Проф. Иван Киров“ към 3 часа сутринта на 13 октомври. Семейството повикало линейка около полунощ, тъй като петмесечното бебе вдигнало прекалено висока температура. Оказало се с положителен тест за COVID.

"В Инфекциозна болница ни настаниха в стая с празни легла. Към 13 часа същия ден ни преместиха в съседно помещение, където имаше други дечица с COVID. Едно момченце беше оздравяло и освобождаваше легло. В предишната стая искаха да настанят ново дете с различна вирусна инфекция и съответно – да се избегне контакт между децата", обясни Диана.

Тя беше категорична, че влизайки в новата стая UV лампата вече светела.

Тя обясни, че вечерта започнала да усеща дискомфорт. „Лицето ми се поду. Не виждах добре. Помислих, че съм си пръснала дезинфектант в окото", разказва младата майка.

Когато нощният дежурен лекар дошъл на визитация, забелязал лампата и я изключил.

Тя подчерта, че най-вероятно ще търси правата си. "Не защото лампата е била пусната – всички сме хора и грешки се допускат. Но най-тежкото беше, че когато си тръгвахме, ни казаха: „Ако решите да подпишете жалба, няма да ви приемем отново“. И една майка трябва да избере – да защити здравето и зрението на детето си или да има достъп до болнична помощ, ако се наложи", коментира майката.