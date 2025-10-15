Заради изгаряния с UV лампа на майка и бебе: Здравният министър търси има ли виновни

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов изиска незабавен доклад от директора на Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров“ повод на случай, в който майка и бебе са получили увреждания на очите заради работа на UV лампа в болнична стая. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването.

Министър Кирилов разпореди и спешна проверка на място, която ще бъде извършена от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Целта на проверката е да установи всички факти и обстоятелства, включително спазването на вътрешните правила за дезинфекция и контрола на достъпа до UV уредите, действията на дежурния персонал и последващата комуникация с пациентите. При констатирани нарушения, ще бъдат наложени санкции.

Министър Кирилов възложи на лечебното заведение да осигури пълно съдействие на семейството, включително проследяващи прегледи и необходимата медицинска документация. Според него са недопустими всякакви опити за възпрепятстване на подаването на жалба от семейството. Достъпът до медицинска помощ за пациентите е гарантиран, допълниха от пресслужбата.