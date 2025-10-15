Войната в Украйна:

Заради изгаряния с UV лампа на майка и бебе: Здравният министър търси има ли виновни

15 октомври 2025, 12:41 часа 334 прочитания 0 коментара
Заради изгаряния с UV лампа на майка и бебе: Здравният министър търси има ли виновни

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов изиска незабавен доклад от директора на Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров“ повод на случай, в който майка и бебе са получили увреждания на очите заради работа на UV лампа в болнична стая. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването.

ОЩЕ: След престой в болница: Майка и бебе са с изгаряния на очите от UV лампа

Министър Кирилов разпореди и спешна проверка на място, която ще бъде извършена от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Целта на проверката е да установи всички факти и обстоятелства, включително спазването на вътрешните правила за дезинфекция и контрола на достъпа до UV уредите, действията на дежурния персонал и последващата комуникация с пациентите. При констатирани нарушения, ще бъдат наложени санкции.

Министър Кирилов възложи на лечебното заведение да осигури пълно съдействие на семейството, включително проследяващи прегледи и необходимата медицинска документация. Според него са недопустими всякакви опити за възпрепятстване на подаването на жалба от семейството. Достъпът до медицинска помощ за пациентите е гарантиран, допълниха от пресслужбата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Изгаряния инфекциозна болница Силви Кирилов информация 2025
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес