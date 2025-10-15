Грипът и ковид се завърнаха: Как да ги различим и кога да се ваксинираме

Първи случай на грип този сезон. На този фон се завръща и Covid. Как да ги различим и има ли достатъчно ваксини? Общопрактикуващия лекар д-р Гергана Николова предупреди пред bTV, че в момента има много вируси, които могат да ни разболеят. „Има Респираторно-синцитиален вирус (РСВ), има аденовируси, има доста Covid, както и вече се появиха първите случаи на грип, но те ще бъдат единични – има време до декември, когато ще бъде масивната инвазия. Затова и казваме, че сега е времето да се ваксинираме – октомври е времето, когато трябва да поставим противогрипните ваксини, за да може да посрещнем вирусите с много силна защита“, каза тя. Още: Проф. Атанас Мангъров: Аз се ваксинирам и съветвам всички да го правят

И въпреки че отбеляза, че самодиагностицирането е опасна практика и трябва да посетим специалист, за да разберем от какво точно боледуваме, д-р Николова посочи някои основни характеристики на върлуващите в момента вируси и грип:

Първите симптоми

„Грипът започва рязко, внезапно, изведнъж, с висока температура, с болка в мускулите и по ставите, болка в гърлото, суха и непродуктивна кашлица – много е внезапно и рязко началото, когато клиниката е типична. За съжаление, заболяването се развива различно у пациентите. При възрастните пациенти може да не са точно така рязко и внезапно изразени симптомите и затова казваме, че не трябва да започваме лечението с антибиотици, както много често нашите пациенти прибягват. Когато се появи температура и болка в гърлото – първото нещо, към което посяга българинът, е антибиотика, което е много голяма грешка – той не лекува вирусните заболявания. Вземете нещо за температурата, за болката в гърлото, свържете се с личния лекар“.

В момента се предлагат и бустерни дози за Covid. „Всяка година трябва по някакъв начин да сложим нещо новичко, което идва. Това е както при младите дами – всяка зима обновяват гардероба. Ние всяка зима обновяваме имунната система“, добави д-р Николова.

Най-уязвими групи остават хората с хронични заболявания, малките деца, бременните жени и възрастните хора.

