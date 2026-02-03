Напускат ли лекарите детската хирургия в "Св. Анна": РЗИ Варна се надява на положителна развръзка

От 1 март затваря Oтделението по детска хирургия към МБАЛ "Света Анна" във Варна, но какви са причините заради това? Пред БНТ директорът на Регионалната здравна инспекция във Варна проф. д-р Цонко Паунов заяви, че няма информация за мотивите на лекарските специалисти затова защо напускат на Отделението по детска хируггия в МБАЛ "Света Анна" в морската столица. Той предполага, че най-вероятно се касае за пари и заради невъзможността да се увеличат заплатите. Още: Лекарски оставки затварят детската хирургия в "Св. Анна" във Варна

Ще има ли положителна развръзка и как възникна напрежението?

Въпреки това проф. Паунов увери, че има достатъчно специалисти и капацитет да поемат спешните хирургични операции и някои от планираните операции. Проф. Паунов обаче се надява и на положителна развръзка до края на февруари месец - лекарските специалисти да не напуснат Отделението по детска хирургия към МБАЛ "Света Анна".

Той уточни, че отделението е важно за болницата, екипът се е сработил, но оттук нататък остава да се търсят кадри, тъй като в последно време средства за апаратура се намират, но кадрите са все по-оскъдни. Проф. Паунов се надява да бъдат намерени кадри, независимо от недостатъка на детски хирурзи в страната.

Ръководството на "Св. Анна" вече е изпратило официално писмо до Регионалната здравна инспекция във Варна, за да информира за предстоящата промяна. След 1 март пациентите до 18 години, които имат нужда от специализирана хирургична помощ, трябва да бъдат насочвани по компетентност, съобщи БТА.

Напрежение около детската хирургия в "Св. Анна" имаше преди една година. Тогава отделението бе временно затворено заради недостиг на кадри. На 10 февруари то отново започна да работи нормално. От болницата посочват още, че детската хирургия е сред последните основно реновирани в лечебницата и разполага с нови операционни зали и обновена материална база. През последната година, с изключение на последния месец, в който всички работещи в лечебното заведение получиха само основните си възнаграждения заради неизплатени средства от Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването, лекарските заплати в отделението не са били под размера на пет минимални работни заплати.

Защо здравеопазването страда и къде липсват най-много пари?

Здравният икономист от ЕКИП Аркади Шарков в студиото на БНТ предложи или здравната вноска да се увеличи, или държавата да си плати това, което дължи на НЗОК, за да се дофинансира здравеопазването. От думите му стана ясно, че най-недофинансираните и страдащите клинични пътеки остават в областта на Рехабилитацията, Неврохирургията, Ортопедията, Акушерството и гинекологията, Онколгията и др.

Според него около 1.42 млрд. евро трябва да бъдат актуализирани цените на клиничните пътеки спрямо обемите. От 60 до 80% от клиничните пътеки в болниците се заделят за заплати, отчете здравният икономист.

„Държавата има лостове, в предизборна кампания сме, да видим народните представители от кой ръкав какво ще извадят като възможност за обезпечаване на този тип нужди“, посочи Шарков.

Според него политиците казват едно, а финансите следват техните решения.

Аркади Шарков изтъкна още, че има много болници в България, но не става с говорене само от София, а такъв тип разговори стават и се случват на местно ниво. Той се надява фокусът на държавата да стане здравеопазването и да има една дълга, здрава и работеща нация.

