Нарушения и 94 млн. лв. загуба: Правителствена болница се оправда с предишното ръководство

Университетската болница "Лозенец" излезе с официална позиция във връзка с публикувания одитен доклад на Сметната палата, който установява сериозни финансови проблеми и нарушения в управлението на лечебното заведение за периода 2022–2023 г.

"Одитът на Сметната палата обхваща предишен управленски период (2022-2023 г.). Настоящият екип на болницата предприема конкретни действия и вече са приложени мерки по препоръките в доклада. Нашата цел е прозрачност и ефективност. Приоритет са ни пациентите и тяхното здраве", заявяват от ръководството на УМБАЛ "Лозенец" в официалното си становище от 16 септември 2025 г.

Проверката

Проверката на Сметната палата откри данни за евентуални престъпления, като тази част от доклада остава засекретена до приключване на наказателното производство. Сред публично оповестените констатации са загуби над 94 млн. лв., растящи задължения, риск от невъзможност за разплащане, нарушения при обществени поръчки, неправомерно отдаване на имоти и кабинети под наем, както и липса на договори за автомати за храни и напитки.

Ръководството на болницата подчертава, че става дума за управленски периоди на бившите директори д-р Радосвет Горнев и д-р Христо Стоянов, както и на временното участие на Станимир Михайлов, който по-късно оглави НЗОК. Настоящ изпълнителен директор от май 2024 г. е Олга Мицова – Масларова.

"Нашата задача е да възстановим доверието в лечебното заведение и да осигурим стабилност в управлението му", допълват от болницата.

УМБАЛ "Лозенец" от години е в центъра на обществени скандали – от фиктивни операции и незаконни трансплантации до злоупотреби с имоти. Настоящият одит отново постави под прожекторите финансовите проблеми и управленските дефицити, но новото ръководство уверява, че предприема стъпки за прозрачност, ефективност и приоритетно отношение към пациентите.