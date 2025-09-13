Изключителен напредък бележат кардиолозите в "Сърце и Мозък" по отношение на физиологичната кардиостимулация

На снимката: д-р Николай Петров заедно с д-р Светослав Куртев по време на обучението в "Сърце и Мозък"

В клиниката по кардиология в ,Сърце и Мозък‘ отчитат изключителен напредък в имплантирането на кардиостимулатори (пейсмекъри) чрез техники за физиологична камерна стимулация. От началото на годината са поставени над 300 пейсмейкъри. 20 от тях са така наречените физиологични, които са имплантирани по иновативна за световната медицина техника. Те са поставени самостоятелно от кардиолозите в болницата, след продължително обучение при д-р Светослав Куртев, един от лекарите с най-голям опит в България. Така ,Сърце и Мозък‘ се нарежда на челните места в страната по имплантация на пейсмейкъри.

Тази иновативна за световната и българската медицина практика техника все повече измества класическата имплантация на устройства, регулиращи сърдечния ритъм. Стремейки се да предоставят диагностична и терапевтична медицинска помощ на най-високо световно ниво, в клиниката виждат бъдещото развитие на кардиостимулацията именно в посока на физиологичната сърдечна стимулация.

“Имплантацията по новата технология е сравнима по продължителност с тази при стандартната, процесът на възстановяване на пациента е същият, но в дългосрочен план при използване на физиологичната сърдечна стимулация се елиминира евентуалната необходимост от нова процедура за надграждане на системата до такава за сърдечна ресинхронизация (CRT), а това гарантира и по-добро качество на живот за пациентите“, информира д-р Николай Петров. Физиологичната стимулация не е вече само стандартен метод за имплантация на кардиостимулатори, но все повече се превръща и в метод за лечение и превенцията на сърдечна недостатъчност. Според него, новият метод за физиологична сърдечна стимулация по всяка вероятност ще измести класическата имплантация на постоянни пейсмейкъри, както за лечение на брадиаритмии, така и за лечение на сърдечна недостатъчност, но това ще се случи след като лекарите придобият достатъчно опит в прилагането му.

Имплантирането на пейсмейкъри за лечение на сърдечни брадиаритмии се използва повече от 60 години. Всяка година в световен мащаб и в България се имплантират все повече кардиостимулатори и необходимостта от усъвършенстване на имплантационата техника за увеличаване на ползите на пациентите от тях постоянно расте.

Кога се налага поставянето на пейсмейкър?

Ако сърцето бие бавно, с непостоянен ритъм и това причинява слабост, отпадналост, замаяност и бърза умора, недостиг на въздух, сърцебиене или загуба на съзнание - тогава човек може би се нуждае от пейсмейкър.