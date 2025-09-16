Войната в Украйна:

Крис Бей от Freedom Call: Повече от нетърпеливи сме да дойдем в България!

16 септември 2025, 17:36 часа 286 прочитания 0 коментара
Германските пауър метъл ветерани Freedom Call се завръщат в България за първия си самостоятелен концерт на 19 септември в столичния клуб Маймунарника. Определяни от феновете като "посланици на Happy Metal", бандата обещава на българската публика истинско празненство, изпълнено с енергия, позитивизъм и най-големите си хитове.

Фронтменът Крис Бей споделя: "Бяхме за първи път в София през 2010 г. като специални гости на Gamma Ray и още тогава почувствахме невероятната енергия на българските метъл фенове. След акустичния ми концерт през 2018 г. и участието ни на Midalidare през 2022 г., сега сме повече от нетърпеливи да дойдем отново – този път с пълния ни сет за първи път като хедлайнер. Това ще бъде едно страхотно Happy Metal Party!"

Неподправена страст и отдаденост

Основана през 1998 г. от Крис Бей и барабаниста Даниел Цимерман (ex-Gamma Ray), групата бързо печели световно признание с дебютния си албум "Stairway to Fairyland" (1999). В дискографията си Freedom Call имат десетки студийни и концертни записи, а песни като "Warriors", "Land of Light" и "Metal Is For Everyone" неизменно присъстват във всеки техен сетлист.

Бей подчертава, че тайната на тяхната музика е в неподправената страст и отдаденост: "Получаваме толкова много енергия и мотивация от феновете си, че това ни зарежда за нови вдъхновения. Нашата мисия е да предаваме позитивен дух и радост чрез музиката си."

По време на шоуто в София феновете ще имат възможност да чуят както обичаните класики, така и нови парчета, включени в предстоящия студиен албум на Freedom Call. Билетите са в продажба в мрежата на Eventim.bg и на място в деня на събитието, организатор е Event Masters.

