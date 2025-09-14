Войната в Украйна:

Нова мисия за медицинския хеликоптер: Транспортира мъж, пострадал при битов инцидент

14 септември 2025, 17:47 часа 206 прочитания 0 коментара
Нова мисия за медицинския хеликоптер: Транспортира мъж, пострадал при битов инцидент

Медицински хеликоптер транспортира пострадал при битов инцидент 63-годишен мъж от ямболската областна болница „Св. Пантелеймон“ до столичната „Софиямед“. Това е първият случай в Ямбол, при който се задейства системата за спешна медицинска помощ по въздуха, съобщиха от местното държавно лечебно заведение.

Още: С въздушни линейки: Братята, пострадали в катастрофата край Монтана, стигнаха до “Пирогов“

Мъжът е постъпил в спешното отделение на ямболската болница с ампутирана ръка, вследствие на инцидент в домашни условия при рязане на дърва. След стабилизиране на състоянието на пострадалия, екипът на болницата, в координация с Министерството на здравеопазването, Центъра за спешна медицинска помощ и „България Хели Мед Сървиз", предприема действия за транспортиране на пациента със специализиран медицински хеликоптер.

Още: Медицински хеликоптер транспортира до "Пирогов" детето, пометено от АТВ в Слънчев бряг

Хеликоптерът кацна на градския стадион в Ямбол в 13:30 ч., откъдето пациентът беше успешно качен на борда и транспортиран към столичната Университетска болница „Софиямед“, където му предстоят операции, информират от ямболската болница. „Това е първият случай за Ямбол, при който се използва въздушна спешна помощ. Ситуацията показа колко ценна и необходима е тази система за бърза реакция при тежки инциденти“, подчертаха от екипа на болницата.

Още: Медицински хеликоптер транспортира от Видин до София тежко пострадал мъж

От Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ в Ямбол изказват благодарност към всички медицински екипи, институции и служители, допринесли за успешната организация и навременната помощ на пациента.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Ямбол мисия медицински хеликоптер медицински хеликоптери битов инцидент
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес