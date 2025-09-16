Депутат от ИТН: Вотът на недоверие нарушава Конституцията, някои от мотивите се повтарят

"Не намирам никакви основания в мотивите на опозицията за вота на недоверие". Павела Митова от "Има такъв народ", както и председател на енергийната комисия в Народното събрание, коментира предстоящото гласуване на вота на недоверие в предаването "Лице в лице" по bTV.

"Това е един своеобразен акт на нарушаване на Конституцията в случая, защото в част от мотивите, които са изложили колегите от продължаваме промяната-Демократична България, МЕЧ, АПС, предходни и вече осъществени вотове, което противоречи на Конституцията, тъй като Народното представителство вече е дебатирали по тези теми. "Ако погледнем мотивите на колегите от опозицията, можем да разберем, че всъщност техните претенции за несъстоятелност на това управление, се простират далеч извън заглавната страница на този проект за решение", добавя тя.

Според Митова ако кабинетът падне, тогава има основание да се сезира Конституционният съд, за да се отмени това решение на парламента. Асен Василев да пише в мотиви за вот на недоверие за корупционни практики с контрабанда с цигари е меко казано доста извратено, твърди Митова. Смятам, че има разследвания, но не знам колко осъдени има, коментира депутатката от ИТН по темата за мотивите за вота на недоверие.

Внасянето у нас на руски газ и ядрено гориво през Франция

"Смятам, че това е огромно лицемерие. Смятам, че когато ЕС внася определен тип санкции, както са например за внасянето на руски газ, тези санкции трябва да бъдат такива, че да не могат да бъдат заобиколени. Имаме предпоставки тези санкции да се заобикалят от посредници, които разбира се покачват цената. Всички ние можем да кажем: Не внасяме руски газ, внасяме газ от посредници", който не го знаем какъв е, освен ако разбира се Путин не реши да го оцвети в някакъв цвят и да го пусне по тръбата - то тогава най-вероятно ще имаме сериозен политкоректен проблем, но в случая да- смятам, че изкупуваме руски газ чрез посредници", коментира Митова.

