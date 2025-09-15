Възможности за лечение в чужбина при урологични и онко-урологични заболявания – среща с проф. Бинбай в София

Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ предоставя възможност на пациенти от България да се запознаят отблизо с възможностите за съвременно лечение в чужбина при урологични и онко-урологични заболявания. На 20 септември 2025 г. в София ще гостува проф. д-р Мурат Бинбай, ръководител на Катедрата по урология в Медицинския факултет на Университет „Бахчешехир“ и част от екипа на болница Мемориал Шишли, Истанбул.

Заболяванията на простатата, бъбреците и пикочния мехур изискват прецизна диагностика и често иновативни методи на лечение. Водещите международни центрове предлагат минимално инвазивни хирургични техники, модерна апаратура и мултидисциплинарен подход, които дават възможност за по-бързо възстановяване и по-висока ефективност на терапията.

Кой е проф. д-р Мурат Бинбай

С над 20 години опит и специализации в САЩ, Белгия и Египет, проф. Бинбай е експерт в роботизираната и лапароскопската хирургия, които се прилагат при лечението на сложни онко-урологични случаи, както и при доброкачествени състояния на простатата, камъни в бъбреците и нарушения в контрола на уринирането.

Какво ще научат пациентите

По време на срещите проф. Бинбай ще представи информация за:

Онко-урологични заболявания – рак на простатата, бъбреците и пикочния мехур

Как да се включите

Срещите с проф. д-р Бинбай са напълно безплатни, но броят на местата е ограничен и е необходимо предварително записване: