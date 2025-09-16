Добри новини за 4-годишното момче, пострадало при инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Четиригодишният Марти, който пострада тежко при трагичния инцидент с АТВ в "Слънчев бряг", вече е в стабилно състояние и е изведен от реанимация. Това съобщиха от болница спешната болница "Пирогов". Лекарите уточняват, че детето е настанено в клиниката по детска неврохирургия, където продължава лечението му. Освен това вече се прилага и рехабилитация, за да се подпомогне възстановяването му.

Инцидентът се случи, когато АТВ, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, внезапно се качи на тротоар и помете група пешеходци. Пострадали бяха петима души, сред които и майката на Марти – Христина. За съжаление, жената не успя да се пребори за живота си и почина в болница. Още: Съжалява за случилото се: Никола Бургазлиев, който помете пет души с АТВ

Случаят предизвика широк обществен отзвук, тъй като става дума за поредна тежка катастрофа, причинена от млад водач с високорисково поведение на пътя. Според разследващите Бургазлиев е управлявал под въздействието на наркотични вещества. Поради тази причина прокуратурата прецизира обвинението срещу него, като му беше повдигнато по-тежко обвинение – за причиняване на смърт на един човек и телесни повреди на повече от едно лице след употреба на наркотици.

Наказанието

За подобно престъпление Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 13 до 20 години или доживотен затвор. В следващите дни предстои съдът да се произнесе относно мярката за неотклонение на обвиняемия. Още: "Има свидетели, които още не са разпитани": Роднина на починалата Христина, премазана от АТВ

Междувременно близките на Христина и малкия Марти получават широка обществена подкрепа, като стотици хора изразиха съпричастност към трагедията и настояха за по-строги наказания за безразсъдните шофьори.