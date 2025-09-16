Войната в Украйна:

Близък до Тръмп сенатор заплаши Унгария и Словакия заради руския петрол, Будапеща не отстъпва

Сагата с координацията между САЩ и Европейския съюз за санкции срещу Русия продължава. Сенаторът републиканец Линдзи Греъм призова за последствия, ако Унгария и Словакия не спрат покупките на руски петрол. Именно те са двете слаби звена в ЕС в този контекст - правителствата на Виктор Орбан и Роберт Фицо са зависими от Москва, що се отнася до доставките, и към момента отказват да променят това.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще наложи сурови санкции на Русия само ако Европа и страните от НАТО като цяло спрат да купуват руски нефт. Републиканецът настоява също ЕС да наложи мита на Китай и Индия, което е много трудно от гледна точка на икономиката на блока. Всичко това забави следващия пакет от санкции на ЕС срещу Москва: Тръмп обърка сметките на ЕС: 19-ият пакет санкции срещу Русия се отлага за неопределен период.

Унгария и Словакия да внимават - намек от сенатор Линдзи Греъм

"Президентът на САЩ е прав да изисква от Европа да спре да купува руски петрол. Добрата новина е, че Европа значително е намалила покупките си на руски петрол и газ. Когато става въпрос за закупуване на руски петрол, сега това се свежда практически до Унгария и Словакия. Надявам се и очаквам те скоро да поемат отговорност, за да ни помогнат да сложим край на това кръвопролитие. Ако не го направят, последствията ще бъдат неизбежни", пише Греъм в профила си в социалната мрежа X.

Сенаторът е съавтор на законопроект за тежки санкции срещу Руската федерация, включително 500% мита срещу държави, които купуват руски петрол, газ и ядрено гориво. Този законопроект от доста време е на пауза в Сената - горната камара на Конгреса на САЩ, макар да се ползва с подкрепата на мнозинството. Преди години Греъм бе критик на Тръмп, но сега се счита за един от съюзниците му.

Унгария отвърна - не иска да сменя доставчика на петрол

От Унгария вече има реакция - страната няма да се откаже от руския петрол. Причината е липсата на "жизнеспособни алтернативи", заяви министърът по европейските въпроси Янош Бока след преговори в Брюксел, съобщава Euractiv.  Вашингтон проявява повече разбиране от Брюксел по отношение на вноса на руски газ и петрол от страна на Унгария и Словакия, които нямат излаз на море, добави Бока. Според него САЩ виждали каква е "специалната позиция" на Будапеща и Братислава.

През юни Европейската комисия внесе предложение за пълно преустановяване на вноса на руски природен газ до края на 2027 г. Това би затворило окончателно пропуските в санкциите, използвани от Унгария и Словакия, и би сложило край на продължилата няколко години дипломатическа патова ситуация.

Приходите от руски петрол и газ са основно перо в бюджета на Руската федерация, а оттам и във финансирането на военната машина на диктатора Владимир Путин.

Димитър Радев
