Бивш капитан на Лудогорец предупреди Левски: Когато са ранени, "орлите" са най-опасни

Бившият капитан и треньор на Лудогорец Светослав Дяков даде своята прогноза за предстоящото гостуване на разградчани на "Герена". Лидерът във временното класиране Левски посреща "орлите" в мач от деветия кръг на Първа лига, който ще се изиграе в петък, 19 септември. Макар "сините" да се намират в по-добра форма от своя съперник, Дяков вярва, че нищо не е сигурно в този двубой. Той предупреди тима на Хулио Веласкес и говори за проблемите при шампиона.

Дяков даде своята прогноза за Левски - Лудогорец

В специално интервю за Дарик радио и dsport Дяков заяви: "Очаквам да се получи интересен мач с голям заряд, много напрежение и страхотна атмосфера по трибуните. Никой не може да каже как ще свърши този мач. Който и каквото да каже сега, може да е грешно и ще налучква. Видно е, че Левски играе малко по-добре. Имат добър отбор към момента. Много хора подценяват Лудогорец, но въпреки че не играят това, което трябва, със сигурност, те са отбор, който може да нарани всеки в България. Свикнали са да играят подобни мачове пред пълни трибуни. Не трябва да се подценява Лудогорец. Когато е ранен, е най-опасен."

"Лично моето мнение е, че категорично Лудогорец е ранен игрово, вижда се с просто око", категоричен е бившият футболист на разградчани. "Не съм аз човека, който ще каже откъде идват проблемите. Има ръководство, което най-добре може да анализира ситуацията и съм убеден, че го прави. Просто това, което един обикновен фен като мен наблюдава е, че игровото поведение на Лудогорец към момента не е добро."

Публиката на ЦСКА и Левски сковава футболистите

Дяков отличи играта на "сините" от началото на сезона, но отбеляза, че "не са някаква машина за победи". Според него Левски е сред най-добре играещите отбори в момента, а треньорският екип, начело с Хулио Веласкес, се справя отлично с наличния потенциал. Той все пак предупреди, че атмосферата на "Герена" и очакванията към Левски да победи могат да окажат негативен ефект на домакините: "Това според мен е едно от нещата, което може да спъне Левски, защото техните футболисти не са играли голям брой такива мачове, такива дербита, не знаят как се печелят за мен това може да се случи. През годините се е случвало, докато съм играл за Лудогорец, публиката на Левски и ЦСКА е сковавала повече футболистите." Накрая Дяков даде своята прогноза за петъчния мач, заявявайки: "Колкото и да не ми се иска, съм пристрастен и казвам победа за Лудогорец."

