Войната в Украйна:

Къде може да се ваксинираме: Проф. Ива Христова каза ще има ли нов ръст на ковид

16 септември 2025, 08:56 часа 320 прочитания 0 коментара
Къде може да се ваксинираме: Проф. Ива Христова каза ще има ли нов ръст на ковид

Държавата се е погрижила да има ваксини за ковид и местата са Регионалните здравни инспекции (РЗИ). Всички РЗИ-та имат кабинети и те са първата линия за ваксинация. Ръстът на ковид не продължава и видимо се уплаши от прогнозите. Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова пред bTV. 

Още: Революция в медицината: Създадоха ваксина за ХИВ със 100% защита

Според нея може да има повишение на случаите на ковид, следвайки тенденцията на страните от Западна Европа. "Основните симптоми на коронавируса са болките в гърлото, температурата е над 38 градуса и има болки в мускулите и ставите. Другите респираторни заболявания са на много ниски нива", коментира проф. Ива Христова. 

Тя уточни, че карантина срещу ковид е силно желателно да има. Първите няколко дни дори самият пациент няма сили да си изпълнява задълженията. На собствено съзнание човек може да предпази близките и околните хора, каза още проф. Ива Христова. 

Още: Силви Кирилов: Ваксината за варицела ще е задължителна

Варицела, ковид и още

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тя обясни, че през последните години има между 25 и 30 000 случая на варицела на година. Не винаги варицелата протича леко и не само при деца се среща. Има и много родители, които не са изкарали заболяването и доста по-тежко боледуват, посочи проф. Ива Христова. Варицелата може да засегне всеки един орган на организма и особено при хора с намален имунитет. 

Той добави, че дългосрочната перспектива срещу варицелата, е ваксинация. "За децата държавата ще осигури ваксини, а за възрастните ще трябва сами да се погрижат", коментира директорът на Националния център по заразни и паразитни болести. При децата варицелата протича леко, почти без проблеми и без хоспитализация в болница. 

Още: От есента: Въвеждат ваксина срещу инвазивна менингококова инфекция от серогрупа В у нас

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
ваксина Грип професор Ива Христова противогрипни ваксини ваксини
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес