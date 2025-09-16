Къде може да се ваксинираме: Проф. Ива Христова каза ще има ли нов ръст на ковид

Държавата се е погрижила да има ваксини за ковид и местата са Регионалните здравни инспекции (РЗИ). Всички РЗИ-та имат кабинети и те са първата линия за ваксинация. Ръстът на ковид не продължава и видимо се уплаши от прогнозите. Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова пред bTV.

Още: Революция в медицината: Създадоха ваксина за ХИВ със 100% защита

Според нея може да има повишение на случаите на ковид, следвайки тенденцията на страните от Западна Европа. "Основните симптоми на коронавируса са болките в гърлото, температурата е над 38 градуса и има болки в мускулите и ставите. Другите респираторни заболявания са на много ниски нива", коментира проф. Ива Христова.

Тя уточни, че карантина срещу ковид е силно желателно да има. Първите няколко дни дори самият пациент няма сили да си изпълнява задълженията. На собствено съзнание човек може да предпази близките и околните хора, каза още проф. Ива Христова.

Още: Силви Кирилов: Ваксината за варицела ще е задължителна

Варицела, ковид и още

Тя обясни, че през последните години има между 25 и 30 000 случая на варицела на година. Не винаги варицелата протича леко и не само при деца се среща. Има и много родители, които не са изкарали заболяването и доста по-тежко боледуват, посочи проф. Ива Христова. Варицелата може да засегне всеки един орган на организма и особено при хора с намален имунитет.

Той добави, че дългосрочната перспектива срещу варицелата, е ваксинация. "За децата държавата ще осигури ваксини, а за възрастните ще трябва сами да се погрижат", коментира директорът на Националния център по заразни и паразитни болести. При децата варицелата протича леко, почти без проблеми и без хоспитализация в болница.

Още: От есента: Въвеждат ваксина срещу инвазивна менингококова инфекция от серогрупа В у нас