Полска медия: Къщата в Люблин не е поразена от руски дрон, а от ракета от F-16

В полското село Вирики-Вола в източното Люблинско войводство беше повредена къща в нощта на 9 срещу 10 септември, когато в страната нахлуха най-малко 19 руски дрона. Първоначално се предполагаше, че щетите са нанесени от безпилотен летателен апарат, но според престижната полска медия Rzeczpospolita жилищната сграда е била поразена от ракета, изстреляна от изтребител F-16 - вероятно при опит за сваляне на дронове.

Медията припомня, че след оглед на мястото прокуратурата в Люблин не разкри подробности за това как точно е била повредена къщата в селото. "Обектът все още не е идентифициран нито като дрон, нито като негови фрагменти", заявиха единствено от обвинението.

Агнешка Кемпка, говорител на окръжната прокуратура, тогава отбеляза, че на този етап "не може да каже категорично какво е паднало върху къщата". Според нея огледите на място "отговориха на някои въпроси". Допълни обаче, че не може да разкрие такава информация.

🇵🇱⚡ Scandal in Poland: the house in Wyryki was destroyed not by a Russian drone, but by a Polish F-16 missile



🔻It concerns a building damaged during the Russian drone attack. An “unidentified flying object” pierced the roof and ceiling of the house, while its residents… pic.twitter.com/V1CVQyM2gC — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2025

Ракета AIM-120 AMRAAM ли е поразила къща в Полша?

Според източници на Rzeczpospolita в ключови структури за държавна сигурност къщата е била ударена от ракета, изстреляна от полски изтребител F-16. Тя е била насочена към руски безпилотен летателен апарат.

"Това беше ракета "въздух-въздух" AIM-120 AMRAAM от нашия F-16, която е имала неизправност в системата за насочване по време на полет и не е функционирала правилно. За щастие, тя не е експлодирала, тъй като предпазните устройства на детонатора са сработили. Имало е руски въздушен удар и полската страна се е защитавала", казва анонимен източник пред медията.

Така ракета с дължина около три метра и тегло над 150 килограма е паднала върху къщата.

Сутринта на 10 септември полските медии съобщиха, че в резултат на руската атака с дронове за първи път е повредена жилищна сграда в Полша. Собствениците на къщата са оцелели.

Подполковник от полицейското управление на Люблинското войводство отбеляза, че не е ясно дали сградата е била ударена от самия дрон, или от негови фрагменти.

