Естония ще спира руски танкове с огромен ров по границата

През следващите две години по югоизточната граница на Естония ще бъдат изкопани близо 40 километра противотанкови ровове като част от разширените укрепления на балтийската отбранителна зона. Тя ще включва още т.нар. "драконови зъби" и бодлива тел. "Тъй като в Североизточна Естония вече имаме добро естествено препятствие под формата на река Нарва, а на изток – езерото Пейпус, то в Югоизточна Естония, за да спрем врага, планът е да се изкопаят 40 километра противотанкови ровове. Тоест по цялата дължина на границата, където е необходимо", заяви подполковник Айнар Афанасиев от Генералния щаб на естонските въоръжени сили пред Aktuaalne kaamera.

"Където има блатисти участъци, това не е необходимо, защото и там превозните средства не могат да преминават. До края на 2027 г. трябва да имаме готови над 40 километра противотанкови ровове. А също и близо 600 бункера, които вече са изкопани в земята или поне са съхранени възможно най-близо до първоначалните си местоположения", допълни военният.

Ясно е кой е заплаха - Руската федерация на диктатора Владимир Путин, която води вече три години и половина пълномащабна война в Украйна, а на 10 септември тества и НАТО с нахлуване на най-малко 19 дрона в полското небе: Дроновете: Години предупреждения и НАТО се провали в първия тест срещу Русия.

Естония също така затвори въздушното си пространство - първо заради съвместните руско-беларуски военни учения "Запад-2025", а след това и заради последните удари с украински дронове в съседната на страната Ленинградска област и повишената военна активност на Русия в района.

Ров между Естония и Русия - 100 км дълъг, 40 км широк

Планираната отбранителна зона по източната граница на страната ще бъде с дължина около 100 километра и дълбочина около 40 километра.

Армин Сииливаск, проектен мениджър в отдела за обществени поръчки на Държавния център за отбранителни инвестиции, коментира тези нови разработки с думите, че през тази година се планира изграждането на две укрепени позиции - едната в Североизточна Естония, а другата в Югоизточна Естония.

Проектът "Балтийска отбранителна линия" в Югоизточна Естония официално започна с изграждането на противотанкови ровове като част от по-широките усилия за укрепване на границата. Първоначалният фокус беше върху по-малък участък, с до четири километра противотанкови ровове в процес на изграждане, както и планове за изграждане на 28 бункера и 10 складови площи до 2025 г. Изграждат се и противотанкови препятствия "драконови зъби".

Макар Министерството на отбраната в Талин да подчерта, че няма непосредствена военна заплаха, то изтъкна колко е важна готовността - особено в този период на ескалация между Русия и НАТО. Естония е членка на Алианса от 2004 г., когато се присъедини и България.

Голяма част от строителството е съсредоточено в райони, където границата преминава през гъстозалесени земи. Противотанковите ровове служат и като елемент от граничното наблюдение. Общата цел е да се забавят вражеските сили и да се спечели време за реакция в случай на нахлуване, като при проектирането на проекта са използвани поуките от войната в Украйна, съобщава естонското издание ERR.ee.

