Абсолютното мнозинство от украинците – 76% – вярват във възможността страната им да спечели войната, чието начало постави диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г. Това е при сценарий, в който Украйна бъде подкрепена по подходящ начин от санкционната политика на западните съюзници спрямо Москва, както и ако получи достатъчно оръжия и средства. 15% смятат, че дори при такива условия Украйна не е в състояние да спечели, сочат резултатите от проучване на Киевския международен институт по социология (KIIS).

През декември 2023 г. и септември 2024 г. института пак зададе този въпрос, но с леко различна формулировка - тогава не се говореше за победа, а за постигане на успех. През септември 2024 г. 81% вярваха, че Украйна е способна да постигне успех, а 14% смятаха, че това е невъзможно дори с подходяща подкрепа от Запада. Настоящият показател за вярата в победата е почти същият сега, отчита KIIS.

Украинците отхвърлят изтегляне на армията от Донбас

Последната версия на руския "мирен план", включително изтеглянето на украинските войски от Донбас, се отхвърля категорично от 75% от украинците. Други 17 % са готови да приемат такъв план. В същото време, ако бъде приложен, 65% ще го считат за провал за Украйна, а само 7% - за успех: Русия на фронта: По-малко жертви - по-малко придобивки. Путин е казал на САЩ целта си за 2025, твърди Зеленски (ОБЗОР - ВИДЕО).

69% ще очакват, че Русия ще опита да атакува отново при този сценарий. Украинският президент Володимир Зеленски вече предупреди, че ако страната предаде крепостния си пояс в Донецка област, пътищата за армията на Владимир Путин към Харков и Днипро ще бъдат разчистени. Той цитира Конституцията на Украйна, според която не може да се предават територии на друга държава: Уж като "отстъпка": Путин предложил идея, която ще сбъдне негова 11-годишна мечта в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Украинските граждани са готови за замразяване на фронта с гаранции за сигурност

В същото време 74% от украинците (макар и без особен ентусиазъм) са готови да подкрепят мирен план, изготвен между Европа и Украйна, който включва замразяване на настоящата фронтова линия. В случая няма да има никакво правно признаване на украински земи за руски. Ще има получаване на гаранции за сигурност за Украйна.

Снимка: Getty Images

Само 30% биха сметнали такъв мир за успех за Украйна, а 18% биха го сметнали за провал. 44% биха го сметнали за частичен успех. В същото време, в случай на такъв мир, мнозинството (56%) все пак би очаквало Русия да се опита да атакува отново: 26 страни ще пратят "сили за подсигуряване" в Украйна, САЩ подкрепят и са готови за санкции срещу Русия (ВИДЕО).

Дори без САЩ: Украинците искат съпротивата срещу Русия да продължи

Стабилно мнозинство от украинците - 76% - смятат, че дори ако САЩ спрат помощта за Украйна, съпротивата срещу Русия трябва да продължи с подкрепата на европейските съюзници. През март 2025 г. този показател беше по-висок - 82%.

Само 18% от украинците очакват, че мирът може да бъде постигнат през 2025 г.

62% от гражданите на страната са готови да издържат войната толкова дълго, колкото е необходимо. В началото на юни 2025 г. този показател беше 60 на сто.

Средно 54% от всички възрастни мъже и жени, които понастоящем не служат в армията, са готови, ако е необходимо, да се присъединят към отбранителните сили и да защитят Украйна с оръжие в ръце. Сред мъжете показателят е 63%, а сред жените – 46 на сто, сочат обобщените данни от изследването на KIIS.

За проучването

От 2 до 14 септември 2025 г. Киевският международен институт по социология проведе собствено проучване на общественото мнение. Чрез метода на телефонни интервюта, на базата на случайна извадка от мобилни телефонни номера във всички региони на Украйна (територията, контролирана от правителството на Украйна), бяха анкетирани 1023 респонденти. Проучването беше проведено сред пълнолетни граждани на Украйна, които към момента на изследването живеят на територията на страната, контролирана от правителството - т.е. без окупираните земи. В същото време някои от респондентите са вътрешно разселени лица, които са се преместили от окупираните територии. Проучването не беше проведено сред граждани, които са напуснали страната след 24 февруари 2022 г.

При нормални обстоятелства статистическата грешка на извадка от 1023 респонденти не надвишава 4,1%, отчитат от института.

