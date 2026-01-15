Нередовна заплата от 570 евро: Унизени лекари се вдигнаха на протест

Лекари, сестри и други здравни служители на многопрофилната болница "Света Анна" във Варна излизат днес от 10:30 ч. на протест заради ниското заплащане и липсата на консумативи и лекарства.

По думите на д-р Полина Иванова, която е специализант хирург УНГ, се получават заплати по 570 евро и то се изплащат със забавяне.

Лекарски заплати под минималната

"Силно се надявам пациентите да ни подкрепят, защото нашата цел е да можем да представим една по-добра услуга на пациентите, една услуга, от която нас да не ни е срам, да можем да разполагаме с консумативи, без да се чудим как да вържем двата края или как да попълваме дупки, които въобще не трябва ние да мислим за тях", тя.

"В момента получаваме заплати от 570 евро, а все още имаме неизплатени възнаграждения, посочи д-р Иванова, която работи в болницата от 4 години.

Основната заплата на лекар-специализант в момента е около 1100 лева, което след преизчисляване в евро е приблизително 572 евро - под минималната работна заплата, посочи тя.

Лекари няма, спира и доставката на лекарства

Според нея липсата на мотивация води до отлив на кадри във всички специалности.

Болницата, която е спешна за града, е длъжна да осигурява 24-часово присъствие на лекари от всяка специалност. Именно заради това кадровият ресурс е по-голям, но недостигът е осезаем. Чувствителна е липсата особено на анестезиолози и детски хирурзи.

Хирурзите сме зависими от анестезиолозите - без тях оперативната дейност е невъзможна, подчерта Иванова пред БНР.

Източник: БГНЕС

Д-р Иванова обърна внимание и на друг проблем - по думите й част от доставчиците на медицински консумативи вече отказват доставки, което поставя под риск лечебния процес.

По думите й в момента пациентите са принудени да си купуват лекарства и консумативи.

"Не можем да караме пациентите да си купуват лекарства или материали отвън - това е недопустимо", категорична е тя.

От ръководството на болницата оправдават финансовия недостиг с неизплатената надлимитна дейност от миналата година.

Очакванията са болницата да остане в тежко финансово състояние поне до лятото.

Недоволните медици подчертават, че протестът не е само за заплатите на лекарите. "Заставаме твърдо зад медицинските сестри и санитарите. Не е човешко хора, които работят 24 часа в денонощието, включително по празници, да получават минимални възнаграждения", категорична е Иванова.