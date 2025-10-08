Нова успешна мисия: Военният самолет Спартан превози спешно дете до Германия

С военнотранспортен самолет C-27J Spartan на Военновъздушните сили беше транспортирано по спешност 13-годишно дете от България до Германия, съобщиха от Министерство на отбраната. Самолетът е излетял от летище „Васил Левски“ – София и кацнал на летище Кьолн-Бон в Германия с екип лекари от Университетска многопрофилна болница „Пирогов“.

Командир на машината е майор Николай Георгиев, помощник-командир капитан Калоян Атанасов и борден инженер старши лейтенант Камен Димитров. Екипажът на C-27J Spartan извърши авиомедицинска евакуация, което е още един пример за ключовата роля на Българската армия в помощ на населението и в подкрепа на българското общество, съобщават от министерството. Оттам изказват благодарност на екипажа и медицинския екип за професионализма и отдадеността.