Войната в Украйна:

Нова успешна мисия: Военният самолет Спартан превози спешно дете до Германия

08 октомври 2025, 18:41 часа 294 прочитания 0 коментара
Нова успешна мисия: Военният самолет Спартан превози спешно дете до Германия

С военнотранспортен самолет C-27J Spartan на Военновъздушните сили беше транспортирано по спешност 13-годишно дете от България до Германия, съобщиха от Министерство на отбраната. Самолетът е излетял от летище „Васил Левски“ – София и кацнал на летище Кьолн-Бон в Германия с екип лекари от Университетска многопрофилна болница „Пирогов“.

Командир на машината е майор Николай Георгиев, помощник-командир капитан Калоян Атанасов и борден инженер старши лейтенант Камен Димитров. Екипажът на C-27J Spartan извърши авиомедицинска евакуация, което е още един пример за ключовата роля на Българската армия в помощ на населението и в подкрепа на българското общество, съобщават от министерството. Оттам изказват благодарност на екипажа и медицинския екип за професионализма и отдадеността.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
дете Спартан военен самолет
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес