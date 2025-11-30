Подарени пари за злоупотреби: 1/3 от направленията остават неизползвани

Проблем с неизползваните направления в здравеопазването отваря широко вратата за пренасочване на един значителен ресурс в други, съмнителни посоки. Това изрази като теза д-р Мирослав Спасов, общопрактикуващ лекар от София.

Според него липсва политическа воля за решаване на този и редица други проблеми в сектора, тъй като това положение е изгодно за мнозина по високите етажи на властта.

Доброволен отказ от здраве

Около 30% от издадените от личните лекари направления за специалист или изследвания не се оползотворяват, заяви той.

По негови думи най-честата причина е това, че пациентите са пропуснали сроковете за насрочените им посещения или в случая с профилактичните прегледи, пациентите ги отказват с аргумента, че се следят на частно и направления не са им нужни.

"Това е удобно за политиците, защото когато българските граждани не заявят своите реални нужди от здравни услуги, след това в медиите се тиражира, че едни около два пъти повече суми се използват за черния пазар", заяви Спасов.

Това може да се спре с рационално изразходване и остойностяване на всички здравни услуги, допълни медикът. Така, според него, ще могат според приходите да се планират и разходите, но след това ще трябва да има и контрол как се изразходват тези средства.

Той даде пример със злоупотребите в болниците с търгове с различни цени. "Младите колеги след това да не се сърдят, че няма средства за тях, защото те като работят в това лечебно заведение имат право да упражняват контрол как се изразходват средствата и да получат достойно възнаграждение", заяви Спасов.

Източник: БГНЕС

Несъбираемата вноска

Според него българските граждани не натоварват достатъчно НЗОК.

Той обясни, че огромен проблем е неглижирането на казуса с несъбираемостта на здравната вноска от вече 1,180 млн. здравно неосигурени граждани.

Става въпрос за хора, които работят и умишлено не си плащат здравните вноски, уточни той пред БНР.

Тези здравнонеосигурени след това товарят спешните отделения на големите болници, където държавата заплаща за прегледите им, поясни още Спасов.

Бюджетът не решава въпроса с недофинансирането

По мнението на общопрактикуващия лекар новият бюджет не решава генералния проблем с липсата на пари за дейността на неговите колеги.

"В частта за здравеопазването основната теза беше, че за първи път имаме такъв голям бюджет за здравеопазване с една малка подробност, че от години всички лекари, които работим, и специалистите, които сме ангажирани със здравната система, твърдим, че системата е недофинансирана", заяви Спасов.

Според него за поредна година лекарите получават някакви увеличения, които обаче се изразходват неправомерно.

Той дефинира като проблем и липсата на национален колективен трудов договор, който да регламентира заплащането на работещите в системата здравни специалисти.