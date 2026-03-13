Завишените цени за тестове за рак и алгоритмите за скрининг: Частна фирма скара БЛС и здравния министър

Българският лекарски съюз (БЛС) "категорично отхвърля" твърдението, изнесено от служебния министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски по време на брифинг във ведомството, че в алгоритмите към Националните програми за скрининг на колоректален рак и рак на маточната шийка за периода 2025–2030 г. е записано, че резултатите от тестовете „трябва да се въвеждат в система, създадена от Центъра за европейски здравни политики, вместо в Националната здравноинформационна система".

"Такова предложение не съществува в алгоритмите, разработени от Българския лекарски съюз. Това поставя и основателния въпрос дали министърът на здравеопазването не е бил подведен с невярна или непълна информация, която не съответства на съдържанието на официалните документи", пишат от БЛС в своя позиция от 13 март.

Още: Експерт: Ракът не е една болест, а над 200 различни заболявания

Завишени ли са цените в обществена поръчка за тестове за рак? Ролята на БЛС

Тя идва в контекста на новината, че служебното правителство на Андрей Гюров проверява обществена поръчка на здравното министерство с драстично завишени цени за тестове за рак. Тя е на стойност 10 милиона евро и е за скрининг на онкологични заболявания - профилактика на рак на дебелото черво и на маточната шийка. Има осигурено финансиране, "но установихме, че има хипотеза за високо завишаване на цените на тези инструментариуми и за двете заболявания", каза Околийски. "Ако цената на пазара е 2-3€, то в поръчката са заложени по 30-35€ за единична цена (на тест - бел. ред.). Общата прогнозна стойност на поръчката е 10 милиона евро. Това означава, че или 9 милиона евро ще се разходват ненужно, или десет пъти повече хора ще могат да бъдат тествани. Или стотици хиляди българи повече ще се тестват, или ще спестим милиони за бюджета, това е", обясни отделно финансовият министър Георги Клисурски: Мантинели за половин милиард евро и осем пъти по-скъпи тестове за рак: Министри алармират за скандални обществени поръчки.

Оказва се, че фирмата, която печели конкурса - "Елта 90М", предлага цена 58,80 лв на тест, а частна фондация го прави само за 15,34 лв. на участник, включително разходи за лабораторно изследване, логистика, организация и комуникационна кампания. Това е и изводът в анонимен имейл с посочени връзки към цялата "схема", който редакцията ни получи и провери в началото на март. В него се твърди дори, че спечелилата фирма е предлагала на посочената фондация същия тест на цена от 3 лева. Припомнете си обобщените данни: Потъват ли държавни пари: Завишени цени за тестове за рак, странна поръчка и любопитни имена.

Две седмици преди да се обяви поръчката, Българският лекарски съюз (БЛС) обявява, че е разработил алгоритми за изпълнението на националните програми за скрининг 2025-2030 - ранна диагностика на колоректален рак и рак на маточната шийка. Посочени са конкретни тестове за рак на дебелото черво и рак на маточната шийка от специфични производители, а също така координатор в програмите е организацията ЦЕЗП - Център по европейски здравни политики.

Заложените в това съобщение тестове, изглежда, покриват двата лота на бъдещата обществена поръчка. Посочените в нея производители и тестове са точно тези, които "Елта 90М" ще окомплектова, ще предложи 4 месеца по-късно и ще спечели обществената поръчка.

Още: Правилото на трите единици: Лекар със съвет за Световния ден за борба с рака

Алгоритмите за скрининг за рак: пояснение от БЛС

Именно алгоритмите и изказването на доц. Околийски за тях са в основата на новата позиция, публикувана от БЛС. По-рано днес министърът обяви, че скрининговите програми за рак на маточната шийка и колоректален рак ще започнат най-късно през юни тази година в три области на страната. Програмите са част от Националния план за борба с рака 2025-2030 г. Според Околийски не са довършени дейности по организацията - нямало сключени договори между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), общопрактикуващите лекари и лабораториите, които са изпълнители по скрининговите програми. Нямало и определен ред за заплащане, не са остойностени процедурите, добави министърът.

Околийски заяви още: "Изведнъж се появява ООД, собственост на други две дружества, наречено Център по европейски здравни политики, на когото е било възложено да прави пазарно поручване, да изработи част от поцедурите в алгоритъма. Всичко това ще се преразгледа. В момента АДФИ извършват проверка, назначен е вътрешен одит, ще бъде подаден сигнал до прокуратурата".

От БЛС обаче посочват, че в алгоритмите "изрично и недвусмислено е посочено, че данните на участниците и резултатите от изследванията се въвеждат единствено в Националната здравноинформационна система (НЗИС)". Алгоритмите за скрининг на рак на маточната шийка и колоректален карцином "ясно регламентират, че включването на участник в програмата се извършва от общопрактикуващ лекар или специалист след медицински разговор, издаване на амбулаторен лист и подписано информирано съгласие, след което пациентът се регистрира в НЗИС с необходимите данни – идентификация, възраст, пол, рискови фактори и код на скрининга. След лабораторния анализ резултатите от теста се въвеждат задължително в НЗИС от медицински специалист в клиничната лаборатория", поясняват от БЛС.

Още: Лекарство против рак на база гени: Български учен води проект с обещаващи резултати

"Особено тревожно е, че подобни неверни твърдения се изнасят именно от институцията, която следва да гарантира прозрачността и професионалния характер на здравните политики. От високото институционално ниво на Министерството на здравеопазването е недопустимо да се разпространява информация, която не отговаря на съдържанието на официалните документи и подвежда както медицинската общност, така и обществото", добавят от съюза.

Алгоритмите за националните програми за скрининг на рак на маточната шийка и колоректален карцином са разработени от експертите на Българския лекарски съюз "в съответствие с европейските ръководства и препоръките на СЗО и Международната агенция за изследване на рака", гласи още позицията. "Те регламентират ясна организация на процеса – от включването на участниците, през диагностиката и лабораторния анализ, до отчетността и проследяването на резултатите в НЗИС". Документите са публично достъпни и на сайта на Българския лекарски съюз - вижте ги тук.

Какво се знае за Центъра за европейски здравни политики?

Ролята на Центъра за европейски здравни политики е "изцяло експертна и методологична", твърдят от БЛС. "Центърът подпомага адаптирането на европейските стандарти, разработването на аналитични рамки, обучението на здравни специалисти и анализа на резултатите от програмата, но няма никаква функция по въвеждане или администриране на медицински данни", категорични са от съюза.

Още: "Ще стане страшно": БЛС със стряскаща прогноза, ако държавата не увеличи парите за здраве

Опитите съдържанието на алгоритмите "да бъде подменяно с внушения, са неприемливи. Българският лекарски съюз няма да допусне обезценяване на експертния труд на българските лекари и изкривяване на фактите по тема от толкова съществено значение за здравето на българските граждани", завършват от БЛС.

Центърът по европейски здравни политики е частна фирма на Албена Златарева и Любомир Тодоров. Двамата имат по 50% дял, показва справка в Търговския регистър. Златарева е част от Оперативния съвет към Националния план за борба с рака и дори го представлява в подготовката на Третия доклад на ЕС за скрининга за рак.

Албена Златарева завършва МУ-Пловдив през 1995 г. и в следващите 15 години работи като търговски представител във фармацевтични компании и като водеща на телевизионни предавания. Тя става парламентарен сътрудник на депутата от ГЕРБ и бивш председател на здравната комисия в Народното събрание Лъчезар Иванов, а през октомври 2009 г. е вече зам.-директор на НЗОК, макар да се задържа само половин година.

През 2014 г. Златарева завършва докторантура в МУ и в процеса се оказва в редица работни групи и експертни съвети към Министерството на здравеопазването, НЗОК, ИАЛ и Национален съвет по цени и реимбурсация към НЗОК. После течеше процедура за назначаването ѝ в дирекция "Аналитични дейности" към Националния съвет по цени и реимбурсация, но това срещна отпор от фармацевтични компании. През 2016 г. Златарева печели конкурс за доцент в МУ-Варна, но пак е консултант и участва в НПО-та, основно в Национална пациентска организация.

Още: БЛС с мандат за новия Рамков договор: Иска увеличение на клиничните пътеки

Любомир Тодоров, другият съсобственик в ЦЕЗП, беше свързван в медиите, включително от "Дневник", с 26-годишния купувач на "Кремиковци" Лъчезар Варнаджиев. Тодоров е управител на фирма "Медиконсултинг" ООД.