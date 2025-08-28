Почти 4 пъти по-скъпо при личните лекари: Искане таксата да стигне поне 11 лв.

Бях млад, сега съм някаква чичка, но потребителската такса за общопрактикуващите лекари остана млада. Това заяви д-р Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, по темата дали таксата за преглед при личен лекар ще стане от 2,90 лв. (1 лев за пенсионери) цели 11 лева.

Д-р Киров напомни, че един от аспектите на таксата е съфинансиращ – за да се плаща на личните лекари. И че при въвеждането на таксата тя беше обвързана с минималната работна заплата – по думите на лекаря пред БНТ тогава минималната заплата била 200 лева. Четири пъти се увеличи минималната работна заплата оттогава, напомни той – Още: Официално: Стана ясно колко ще е минималната заплата от 1 януари

Лекарят напомни и, че много хора са освободени от потребителска такса – деца до 18 години, студенти, някои пенсионери.

Потребителската такса да е процент от минималната заплата

На въпрос защо потребителската такса да е 1% от минималната работна заплата, отговорът беше – да има обективен критерий, а не субективен. Въпрос на преценка обаче било колко да са процентите. "Ние българите се оплакваме по принцип от всичко", заяви д-р Киров. Той настоя за фиксирана ставка, за да не можело който си иска да си прави "упражнения".

"Всички трябва да плащат – за освободените да плащат тези, които са ги освободили", настоя лекарят, визирайки деца, студенти, пенсионери. От думите му излезе, че позицията е всички, които досега са плащали 2,90 лв., да плащат 11 лв. - а останалите да се ползват от държавните протекции както досега.

Попитан откога общопрактикуващите лекари искат промяна на потребителската такса, той отговори – категорични сме отдавна, след като не отрече, че медиците искат промяната да влезе в сила от 2026 година.

