"Попътен вятър в източването на касата": Лекарски брожения срещу нов-стар кадър начело на СЗОК

Иванка Динева оглави Столичната здравна каса (СЗОК), поемайки ръководството на най-големия регионален здравен фонд след спечелено дело срещу освобождаването ѝ през 2022 г.

Медицинската общност не реагира радушно на новината. Особено възмутени бяха от средите на младите лекари.

Коя е Иванка Динева?

Още: Рокада в здравния сектор: Освободиха шефа на "Медицински надзор"

Динева е бивш директор на агенция "Медицински надзор", като през февруари беше освободена от служебния здравен министър доц. Михаил Околийски, а сред мотивите бяха недобро справяне с координацията на процеса по донорство и трансплантации, както и пропуски в комуникацията с обществото и медиите.

Иванка Динева беше назначена на поста през есента на 2023 г., няколко месеца след като беше номинирана от ГЕРБ-СДС за управител на Здравната каса, а впоследствие оттегли кандидатурата си по лични причини. Под нейно ръководство, за една година агенцията e похарчила над 460 000 лева за популяризиране на донорството и трансплантациите чрез концерти, мотошествия, листовки, конференции.

В условията на намален брой донорски ситуации и извършени трансплантации, миналата пролет депутати представиха данни, че Иванка Динева е получила над 30 000 лева допълнително възнаграждение за постигнати резултати за година. През 2025 г. у нас са регистрирани само 13 донорски ситуации и са направени 30 трансплантации на органи, предаде БНР.

"Пожелаваме попътен вятър в източването на касата"

Още: Софийски районен съд: Уволнението на Иванка Динева от НЗОК е незаконно

На фона на този спорна професионална дейност обаче, днес Иванка Динева застава начело на най-богата здравна каса, която оперира с близо 1/3 от средствата на НЗОК.

Реакция на назначението дойде от едно от знаковите лица на протестиращите български ликари - Василена Киара.

"Поздравления! Пожелаваме попътен вятър в източването на касата", написа иронично тя.

"Има в изобилие, все пак СЗОК разполага с най-голямото парче от пая "публични средства" на НЗОК", допълни младият специалист.

Отношение по темата взе и д-р Аспарух Илиев - ръководител на лаборатория в университета в Берн.

"Извинявам се за неточността - Иванка Динева е върната начело на СЗОК след решение на съда, което отменя освобождаването й 2022 г. След освобождаването й от агенция "Медицински надзор", тя се връща на старото място. Дали това е законно, не знам (да си имал вече нови трудови взаимоотношения и след прекратяването им да влиза стар договор в сила), но не очаквам революционни действия от нея начело на най-голямата регионална здравна каса", написа той.