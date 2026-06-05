Защо затворената ринопластика е сред най-търсените естетични операции - д-р Алпер Аксакал в София

Ринопластиката от години е сред най-предпочитаните естетични операции. През последните години обаче все повече пациенти се интересуват не просто от промяна във външния вид, а от естествен резултат, по-бързо възстановяване и максимално щадящ хирургичен подход.

Именно поради тази причина затворената ринопластика се превръща в една от най-търсените техники както сред международните пациенти, така и сред българите.

При този метод всички хирургични корекции се извършват през вътрешността на носа, без външни разрези. Това означава липса на видими белези, по-малко травма на тъканите и по-комфортен възстановителен период за пациента.

Разбира се, не всеки случай е подходящ за затворена ринопластика. Изборът на техника зависи от анатомичните особености на носа и преценката на хирурга. Именно затова предварителната консултация и подробната оценка на случая са от ключово значение.

Все повече пациенти днес търсят корекция, която да подобри външния вид на носа, без да променя индивидуалното излъчване на лицето. Тенденцията е далеч от търсенето на "перфектен нос" и все по-близо до постигането на естествена хармония.

На 12 и 13 юни 2026 г. в София ще гостува пластичният хирург д-р Алпер Аксакал - специалист с над 16 години професионален опит и повече от 7000 извършени операции. Той е сред хирурзите, които активно прилагат съвременни техники в естетичната хирургия на лицето и тялото, като особен интерес сред пациентите предизвиква неговият опит в ринопластиката.

Освен корекции на носа, по време на срещите ще могат да бъдат обсъдени и други естетични процедури като:

• Уголемяване, повдигане и намаляване на бюст

• Липосукция и оформяне на тялото

• Абдоминопластика

• Блефаропластика

• Лип лифт

• Отопластика

• Гинекомастия при мъже

• BBL (Brazilian Butt Lift)

Срещите са подходящи за хора, които обмислят пластична операция в Турция и желаят да получат повече информация относно възможностите за лечение, организацията на пътуването и възстановителния период.

Организатор на срещите е Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“.

12-13 юни 2026 г.

София

Записване и информация: 0878 500 730