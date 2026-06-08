Медицинският онколог проф. д-р Серкан Кескин в София

Диагнозата рак променя живота на пациента и неговите близки, а с нея идват и десетки въпроси - правилно ли е избраното лечение, има ли други възможности, какви са най-съвременните терапии и какви резултати могат да се очакват.

Именно затова все повече пациенти търсят второ мнение от специалисти с дългогодишен международен опит, особено когато предстои вземането на важно решение за лечение.

На 20-ти юни 2026 г. в София ще гостува проф. д-р Серкан Кескин - медицински онколог от болница „Мемориал Шишли“ в Истанбул и специалист с над 20 години опит в лечението на онкологични заболявания. Срещите се организират от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ и са предназначени за пациенти, които желаят да се запознаят с възможностите за лечение в чужбина или да получат допълнително експертно мнение за своето състояние.

За кого са подходящи срещите?

Срещите са насочени към пациенти с вече поставена онкологична диагноза, както и към техните близки, които желаят да се информират за съвременните възможности за лечение.

Проф. Кескин работи с пациенти с:

• рак на гърдата

• белодробен карцином

• рак на дебелото черво

• рак на стомаха

• рак на панкреаса

• рак на хранопровода

• рак на простатата

• гинекологични онкологични заболявания

• меланом

• саркоми на меките тъкани

• ендокринни тумори

• редки и сложни онкологични заболявания.

Защо пациентите все по-често търсят второ мнение?

Онкологията е сред най-бързо развиващите се медицински направления. Само през последните години навлязоха множество нови възможности за лечение - имунотерапии, таргетни терапии, комбинирани медикаментозни схеми и персонализирани подходи, съобразени с особеностите на конкретния тумор.

В много случаи второто мнение не означава промяна на лечението. То дава увереност, че избраният подход е правилен. В други ситуации обаче пациентите научават за допълнителни възможности, които не са били обсъждани до момента.

Какво могат да обсъдят пациентите по време на срещата?

По време на индивидуалните срещи проф. Кескин ще предостави информация относно:

• съвременните възможности за лечение в Турция;

• медикаментозни терапии като химиотерапия, имунотерапия и таргетна терапия;

• необходимостта от допълнителни изследвания.

Кой е проф. д-р Серкан Кескин?

Проф. д-р Серкан Кескин е медицински онколог, който ръководи Отделението по медицинска онкология в болница „Мемориал Шишли“ в Истанбул. Научната му дейност включва десетки публикации в международни медицински издания, а професионалният му интерес е насочен към персонализираното лечение на онкологичните заболявания и съвременните системни терапии.

Как да запишете час?

Срещите ще се проведат на 20-ти юни (събота) в София.

Участието е безплатно, но е необходимо предварително записване:

На телефон 0878 500 730 или онлайн на https://www.medikara.bg/freeconsults/keskin-20-06-26