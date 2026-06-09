Възможност за второ мнение от международен гастроентеролог - проф. Салих Боа в София

Киселини, подуване, коремна болка, проблеми с храносмилането, омазнен черен дроб, болест на Крон или улцерозен колит - това са сред най-честите причини пациентите да търсят помощ от гастроентеролог. При много хора оплакванията продължават с години, а лечението често преминава през различни специалисти, изследвания и терапии без желания резултат.

Затова все повече пациенти търсят второ мнение и информация за съвременните възможности за диагностика и лечение, които се прилагат в големи международни медицински центрове.

На 21-ви юни 2026 г. (неделя) в София ще гостува проф. д-р Салих Боа - гастроентеролог и хепатолог от болница „Мемориал Бахчелиевлер“ в Истанбул. Срещите се организират от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ и са насочени към пациенти, които желаят да се информират за възможностите за лечение в чужбина и съвременните щадящи методи, прилагани в гастроентерологията.

Кога е подходящо да потърсите второ мнение?

Много заболявания на храносмилателната система изискват дългосрочно проследяване и индивидуален подход. Пациентите често търсят допълнително мнение, когато симптомите продължават въпреки лечението, когато се обсъжда оперативна намеса или когато желаят да се запознаят с по-съвременни терапевтични възможности.

Сред най-честите въпроси са:

Има ли по-щадящо лечение?

Какви са най-новите методи за лечение на моето заболяване?

Може ли проблемът да бъде решен без операция?

При какви заболявания може да бъде полезна срещата?

Проф. д-р Салих Боа има дългогодишен опит в диагностиката и лечението на заболявания на стомашно-чревния тракт, черния дроб, панкреаса и жлъчните пътища.

Срещите са подходящи за пациенти със:

гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)

гастрит и язвена болест

хранопровод на Барет

болест на Крон

улцерозен колит

синдром на раздразненото черво

полипи на дебелото черво

дивертикулоза и дивертикулит

вирусни хепатити

омазнен черен дроб

цироза

заболявания на панкреаса

заболявания на жлъчните пътища

затруднено преглъщане и други функционални нарушения на храносмилателната система.

Съвременната гастроентерология предлага все повече възможности за щадящо лечение

През последните години гастроентерологията се развива изключително динамично. Все повече заболявания могат да бъдат диагностицирани и лекувани чрез минимално инвазивни ендоскопски процедури, които намаляват необходимостта от хирургична намеса и позволяват по-бързо възстановяване.

Сред методите, които проф. Боа прилага в своята практика, са ендоскопско лечение на рефлукс, перорална ендоскопска миотомия (POEM) при ахалазия, ERCP процедури, ендоскопска мукозна резекция, ендоскопска субмукозна дисекция, холангиоскопия, както и други високоспециализирани диагностични и терапевтични процедури.

Кой е проф. д-р Салих Боа?

Проф. д-р Салих Боа е гастроентеролог и хепатолог с над 20 години клиничен опит. Част е от екипа на болница „Мемориал Бахчелиевлер“ в Истанбул и има специализация в Yale University, САЩ. Професионалните му интереси са насочени към заболяванията на храносмилателната система и черния дроб, както и към съвременните ендоскопски методи за диагностика и лечение.

Как да запишете час?

Информационните срещи ще се проведат на 21-ви юни 2026 г. (неделя) в София.

Участието е безплатно, но местата са ограничени и е необходимо предварително записване.

0878 500 730

https://www.medikara.bg/freeconsults/boa-21-06-26

Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ - съдействие за лечение в чужбина.