Спорт:

Възможност за второ мнение от международен гастроентеролог - проф. Салих Боа в София

09 юни 2026, 13:28 часа 970 прочитания 0 коментара
Снимка: Медикъл Караджъ
Възможност за второ мнение от международен гастроентеролог - проф. Салих Боа в София

Киселини, подуване, коремна болка, проблеми с храносмилането, омазнен черен дроб, болест на Крон или улцерозен колит - това са сред най-честите причини пациентите да търсят помощ от гастроентеролог. При много хора оплакванията продължават с години, а лечението често преминава през различни специалисти, изследвания и терапии без желания резултат.

Затова все повече пациенти търсят второ мнение и информация за съвременните възможности за диагностика и лечение, които се прилагат в големи международни медицински центрове.

На 21-ви юни 2026 г. (неделя) в София ще гостува проф. д-р Салих Боа - гастроентеролог и хепатолог от болница „Мемориал Бахчелиевлер“ в Истанбул. Срещите се организират от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ и са насочени към пациенти, които желаят да се информират за възможностите за лечение в чужбина и съвременните щадящи методи, прилагани в гастроентерологията.

Кога е подходящо да потърсите второ мнение?

Много заболявания на храносмилателната система изискват дългосрочно проследяване и индивидуален подход. Пациентите често търсят допълнително мнение, когато симптомите продължават въпреки лечението, когато се обсъжда оперативна намеса или когато желаят да се запознаят с по-съвременни терапевтични възможности.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Сред най-честите въпроси са:

  • Има ли по-щадящо лечение?
  • Какви са най-новите методи за лечение на моето заболяване?
  • Може ли проблемът да бъде решен без операция?

При какви заболявания може да бъде полезна срещата?

Проф. д-р Салих Боа има дългогодишен опит в диагностиката и лечението на заболявания на стомашно-чревния тракт, черния дроб, панкреаса и жлъчните пътища.

Срещите са подходящи за пациенти със:

  • гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)
  • гастрит и язвена болест
  • хранопровод на Барет
  • болест на Крон
  • улцерозен колит
  • синдром на раздразненото черво
  • полипи на дебелото черво
  • дивертикулоза и дивертикулит
  • вирусни хепатити
  • омазнен черен дроб
  • цироза
  • заболявания на панкреаса
  • заболявания на жлъчните пътища
  • затруднено преглъщане и други функционални нарушения на храносмилателната система.

Съвременната гастроентерология предлага все повече възможности за щадящо лечение

През последните години гастроентерологията се развива изключително динамично. Все повече заболявания могат да бъдат диагностицирани и лекувани чрез минимално инвазивни ендоскопски процедури, които намаляват необходимостта от хирургична намеса и позволяват по-бързо възстановяване.

Сред методите, които проф. Боа прилага в своята практика, са ендоскопско лечение на рефлукс, перорална ендоскопска миотомия (POEM) при ахалазия, ERCP процедури, ендоскопска мукозна резекция, ендоскопска субмукозна дисекция, холангиоскопия, както и други високоспециализирани диагностични и терапевтични процедури.

Кой е проф. д-р Салих Боа?

Проф. д-р Салих Боа е гастроентеролог и хепатолог с над 20 години клиничен опит. Част е от екипа на болница „Мемориал Бахчелиевлер“ в Истанбул и има специализация в Yale University, САЩ. Професионалните му интереси са насочени към заболяванията на храносмилателната система и черния дроб, както и към съвременните ендоскопски методи за диагностика и лечение.

Как да запишете час?

Информационните срещи ще се проведат на 21-ви юни 2026 г. (неделя) в София.

Участието е безплатно, но местата са ограничени и е необходимо предварително записване.

0878 500 730

https://www.medikara.bg/freeconsults/boa-21-06-26

Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ - съдействие за лечение в чужбина.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Медикъл Караджъ
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес