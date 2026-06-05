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Колко време му трябва на кърлеж да ни зарази: Отговор с ориентир от проф. Ива Христова

05 юни 2026, 8:43 часа 140 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Колко време му трябва на кърлеж да ни зарази: Отговор с ориентир от проф. Ива Христова

"Ако свалим впил се в нас кърлеж в рамките на 2-3 часа, шансът да ни предаде инфекция е много по-малък". Това съобщи проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Но тя предупреди изрично - свалянето на кърлежа трябва да се извърши внимателно, да не се скъса. Ако се скъса и хоботчето му остане забито, то предаване на евентуална зараза може да се случи. Хоботчето, когато кърлежът е скъсан, изглежда като трънче.

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За лаймската болест, която е предавана от кърлежите, професорът предупреди, че в първия стадий на болестта тя може да бъде излекувана напълно. Във втория стадий това вече не е така, обаче трябва месеци наред да не сме се лекували, за да стигнем до него. Има и трети стадий, който е хроничен и там вече пълно лечение на практика не е възможно.

Нека сме наясно, че кърлежите не спират да хапят на 31 май, предупреди проф. Христова с усмивка, визирайки факта, че когато почне да става по-топло и сухо, те се скриват. Влажното и дъждовно време през пролетта и началото на лятото са времето, когато кърлежите са най-активни.

Що се отнася до превенцията, проф. Христова предупреди в сутрешния блок на БНТ - първо трябва да се окоси тревата, после да се пръска против кърлежи.

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Кърлежи Лаймска болест кърлеж професор Ива Христова Ива Христова
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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