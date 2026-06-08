Младите лекари за пример: Отличиха специализант във ВМА за висок професионалисъм при спасяване на пациенти

Специализант във Военномедицинска академия (ВМА) получи изключително престижно отличие. Става дума за д-р Елена Пашкулева - специализант по вътрешни болести в Клиника "Спешна терапия" на ВМА, която бе отличена от Националния съвет по качество и сигурност на спешната медицинска помощ "Проф. д-р Милан Миланов" в категорията "Спешен млад медик, проявил висок професионализъм при спасяване на пациенти в животозастрашаващи състояния". Добрата новина бе съобщена във Facebook страницата на ВМА.

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"Някои награди носят признание, а други разказват история. История за труд, отдаденост и безсънни дежурства. За мигове, в които всяка секунда е решаваща. За млади лекари, които избират най-трудния път. Такова признание получи д-р Елена Пашкулева", пишат от ВМА. "Зад тази награда стои впечатляващ път. Д-р Пашкулева завършва медицина през 2020 година с пълно отличие и най-високото признание – "Златен Хипократ". Година по-късно прекрачва прага на ВМА – първо като доброволец по време на една от най-тежките COVID-вълни, а след това и като специализант в едно от най-натоварените и отговорни звена на болницата. Там, където решенията се вземат за секунди, а опитът се трупа с всяка спасена човешка съдба", добавят от медицинското заведение.

Снимка: Elena Pashkuleva/Facebook

За работата в спешното отделение

Ето какво казва и самата д-р Елена Пашкулева: "Много е интересна работата в спешното отделение. Срещаме изключително разнообразни случаи и всеки ден научавам нещо ново. Натрупах огромен практически и теоретичен опит, а ориентацията ми в критични ситуации става все по-бърза. Това признание е чест не само за мен, но и за всички колеги, с които ежедневно се борим за живота и здравето на нашите пациенти. Работата в спешната медицина изисква отдаденост, бързи решения и силен дух. Като част от екипа на ВМА ежедневно се уча колко важни са правилната координация, бързата мисъл и работата в екип".

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На младата лекарка следващата година ѝ предстои изпит за придобиване на специалност, но мечтите ѝ не спират дотук. Интересува се от ревматология и планира да продължи развитието си и в тази област. Но може би най-точно самата Елена описва пътя, по който върви: "Мисля, че съм добър човек. Искам да стана и добър лекар." Понякога именно в тези няколко думи се крие истинската формула на призванието.