Поръчка за милиони в голяма столична болница разбуни духовете

Невярно твърдение, което не отговаря на обективните факти и не съответстват на официалната информация, предоставена в кореспонденция между болницата и медията. С тази позиция излязоха от МБАЛ "Княгиня Клементина" – София (Пета градска болница), относно излязла преди дни информация, че лечебното заведение "плаща 26 млн. лв. за наем на апарат, който може да бъде закупен за 7 млн. лв.".

Позицията на болницата

От болницата обясняват в писмо до медиите, че „обявената процедура не предвижда покупка или наем на апарат, а предоставяне на комплексна услуга, включваща осигуряване на високотехнологична апаратура, доставка на радиоизотопи, техническа поддръжка и ремонт, както и финансиране на персонал“.

„Всички разходи по тези дейности се поемат от изпълнителя, като лечебното заведение не извършва капиталови плащания. Изследванията се осъществяват в отделението по Нуклеарна медицина, което притежава необходимото разрешение за извършване на дейността, а финансирането се осигурява изцяло от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) по амбулаторна процедура №36“, поясняват от лечебното заведение.

Добавя се, че процедура за избор на изпълнител с идентичен предмет е обявена за първи път още през 2017 г., когато Столичният общински съвет я одобрява. Реалната дейност с ПЕТ/КТ скенер стартира в болницата през 2018 г. Оттогава насам апаратът се използва ежедневно за диагностика на пациенти с направления от НЗОК. През 2023 г., като част от изпълнението на договора, изпълнителят предоставя по-нов модел ПЕТ/КТ скенер и автоматичен диспенсър, което е позволило на лечебното заведение да продължи дейността си с по-модерна апаратура, без това да изисква финансови средства от страна на болницата.

"През целия период на извършване на дейността МБАЛ „Княгиня Клементина“ - София ЕАД има единствено приходи, без никакви разходи", изтъкват от болницата. И обясняват, че само през последната година те възлизат на между 100 000 и 120 000 лева всеки месец или близо 1,5 млн. лв. годишно в полза на лечебното заведение.

По отношение на обществената поръчка – стойността от 21 млн. лева без ДДС, от МБАЛ „Княгиня Клементина“ обясняват, че това е прогнозна стойност за възможния обем дейност в рамките на три години напред. „Това не е сума, която болницата плаща, нито представлява наем или инвестиция от страна на лечебното заведение. Всички реални разходи за консумативи, техническа поддръжка, ремонти, доставка на радиофармацевтик и доплащане към възнагражденията на персонала в отделението по Нуклеарна медицина се поемат изцяло от избрания изпълнител, условия действащи още от 2018 г. За болницата остава приход от извършените изследвания, докато пациентите получават достъп до високотехнологично изследване, финансирано от НЗОК, без допълнителна финансова тежест“, се казва още в позицията.

СОС изслушва шефът на лечебното заведение

Извънредно заседание на Комисията по здравеопазване в СОС ще се проведе на 25 август (понеделник) по инициатива на общинския съветник от "Спаси София" Борис Бонев. По време на събранието ще бъде изслушан директорът на Пета градска болница във връзка с излезли в публичното пространство скандални данни за корупция.

"Общинската Пета градска болница не плаща наем за ползвания от нея ПЕТ скенер", съобщи независимият общински съветник и председател на Комисията по здравеопзване в СОС Ваня Григорова. Поредният скандал тя определя като "пореден водевил на ПП, този път за сметка на общинското здравеопазване.

Зам.-председателят на Столичния общински съвет д-р Ваня Тагарева определи политизирането на темата с ПЕТ скенера в Пета градска като лобизъм с цел унищожаване на дейността в общинската болница. Тя насочи вниманието към политическите лица от ДБ и ПП, които са основни говорители. По думите й това са същите хора, които са предлагали в борда на болницата да бъде назначено лице, уличено в корупция.