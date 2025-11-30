Свидетел по делото "Коцев" иска разследване на дарителите за гаранцията на кмета

"Биляна Якова, свидетел по делото срещу Благомир Коцев е поискала разследване на дарителите, помогнали за събиране на средствата за гаранцията. И на фондацията на Манол Пейков, която била нарушила устава си". Това написа адвокатът на кмета на Варна - Ина Лулчева в социалната мрежа Фейсбук. Божков, Паскал, Гайтански, Коцев: колко струваше свободата им и за какво са обвинени?

Кой ще се хване на въдицата?

Снимка: БГНЕС

Тя се надява, че никоя институция няма да се хване на въдицата, защото дарителството от частни лица не подлежи на контрол от държавата. А и "нарушаването" на устава също. Изобщо благотворителната дейност на гражданите не е работа на държавните институции, освен ако не се подкрепят забранени дейности, коментира адвокат Лулчева.

"Ако следваме логиката на тази госпожа - да се готвят дарителите на "Българската Коледа". И за информация, защото Биляна Якова се представя като "свидетел" по делото срещу Коцев. Обвинението на основание нейното свидетелстване е за опит за принуда - кметът й разпоредил да извърши нещо по служба, но тя не била съгласна и не го направила. Това е положението", обясни адвокат Лулчева.

