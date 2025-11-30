Най-важните новини за деня, 30 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 30 ноември 2025 година.

GEN Z РЕВОЛЮЦИЯ? АСЕН ВАСИЛЕВ И РОК ГРУПА ВЪЗПЯХА "КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ!?" В ДИСКОТЕКА (ВИДЕО)

В седмицата на протестите срещу властта и бюджет 2026 г. площадът бе изпълнен с хиляди млади хора, които станаха част от недоволството посредством призиви от известни инфлуенсъри, общественици, музикални групи и неформални лидери, които нямат досег с политиката. В събота през нощта поредно такова събитие вдъхнови цял нощен клуб, изпълнен с млади хора, дошли на концерта на скакор/пънк рок групата "PIZZZA" в София, които посрещнаха на сцената лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

НОВИ ДАННИ КАК ПУТИН ВЪРТИ ТРЪМП НА МАЛКИЯ СИ ПРЪСТ ЧРЕЗ УИТКОФ. ГЕН. ЗАЛУЖНИ ВИЖДА ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ФРОНТА И НОВА ВОЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският специален пратеник Стив Уиткоф е предложил Украйна да се откаже от идеята да получи далекобойни ракети „Томахоук“, а вместо това да настоява за десетгодишно освобождаване от мита. Аргументът на представителя на администрацията на Доналд Тръмп бил следният: „Какво добро може да направи една шепа ракети?". Според него дълъг период без мита би донесъл на украинската икономика много по-голяма и дългосрочна полза, отколкото еднократна доставка на оръжие, твърди The Wall Street Journal в свой материал.

"ПРОТЕСТИТЕ ОБЕДИНИХА ДОСТА НЕОБЕДИНИМИ ГРУПИ": ЖЕЛЯЗКОВ НАМЕСИ И ЧИСТО НОВИ МЕРКИ В БЮДЖЕТА

"Протестите срещу бюджета са първите в историята и то за такъв, в който имаме рекордно увеличение на социалните плащания. Протестите не са социални - те не са като онези през 1997 г. или 2013 г., когато очакванията към бюджетите са да има повече социална защита. Давахме си ясна сметка, че социалните разходи трябва да са насочени към онези социални групи, за които еврото ще представлява по-голяма трудност. Гневът не е заради завишените социални разходи. Този бюджет не е нито ляв, нито десен. Протестите обединиха доста необединими групи, без да съм всезнайко по тези теми."

МВР ПОДГОТВЯ ПАЛЕЖИ НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ И СБЛЪСЪЦИ МЕЖДУ ПРОТЕСТИРАЩИ: "БОЕЦ" С ТВЪРДЕНИЯ

Гражданското сдружение "БОЕЦ" публикува твърдения, според които МВР подготвя "палежи и физически сблъсъци между протестиращи" по повод предстоящия втори голям антиправителствен протест на 1 декември, понеделник. Според тяхна информация цивилни служители на ГДБОП и СПС (специализирани полицейски сили) и лица от криминалния контингент от София и Перник организират провокации и саботажи по време на предстоящите протести.

ЗЕЛЕНСКИ ЗАГОВОРИ ЗА "КРАЙ НА ВОЙНАТА С ДОСТОЙНСТВО" В РАМКИТЕ НА ДНИ

Благодарение на активната дипломация е напълно реалистично през следващите дни да се финализират стъпките, необходими, за да се определи как да се сложи край на войната с достойнство, заяви във вечерното си видеообръщение в събота украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Укринформ".

НЯМАМЕ НОВИ УСЛОВИЯ КЪМ СКОПИЕ: ПРЕМИЕРЪТ ОБЯВИ КАКВО ОЧАКВА ОТ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

България не поставя различни условия към Република Северна Македония, а настоява за спазване на вече договорените предпоставки за започване на преговори за членство в Европейския съюз. Това заяви премиерът Росен Желязков пред журналисти в отговор на въпрос дали София би направила жест, като оттегли настояването българите да бъдат вписани в Конституцията на РСМ.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 1 ДЕКЕМВРИ 2025 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви какво ще е времето за първи няколко дни на месец декември. Атмосферното налягане ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца. През нощта валежите навсякъде ще спрат, а облачността от запад ще продължи да се разкъсва, над Западна България и ще намалява до предимно ясно, а над Източна България ще се задържи облачно.

ПОДАРЕНИ ПАРИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ: 1/3 ОТ НАПРАВЛЕНИЯТА ОСТАВАТ НЕИЗПОЛЗВАНИ

Проблем с неизползваните направления в здравеопазването отваря широко вратата за пренасочване на един значителен ресурс в други, съмнителни посоки. Това изрази като теза д-р Мирослав Спасов, общопрактикуващ лекар от София.

ЗАДНА ЗА ПЛАТЕНОТО ПАРКИРАНЕ В СОФИЯ: ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ ОБЯВИ ЩЕ ПЛАЩАМЕ ЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ДОГОДИНА

Каквото реши съдът за двойно по-високите цени и разширяването на зоните за платено паркиране в София. На база на определението на съда ще се решат и последващите действия. Много е трудно да има ред, реформа на паркирането и средства за облагородяването на градската среда, където би се разширила зоната за паркиране. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг пред журналисти.

КАК ЩЕ РАБОТИ ПОКОЛЕНИЕТО АЛФА: БЕЗ ОФИС, ПО 4 ДНИ, С КЪТОВЕ ЗА ИГРА И СПАЛНИ КАПСУЛИ

Коренна промяна на режима на работа предвиждат за бъдещето си младежите от поколението Алфа (родените между 2010 и 2024 г.). Те не планират да продължават трудовите навици на родителите си, заменяйки офиса с работата от вкъщи, имейла с по-нови канали на комуникация, а 5-дневната с 4-дневна работна седмица.

СПИРАЛА ОТ ВИСОКИ ДАНЪЦИ, БОМБИ И ОТРОВА: АСЕН ВАСИЛЕВ ЗА БЮДЖЕТ 2026

Бюджет 2026 не може да бъде преработен. Към бюджета се прилага тригодишна прогноза и там е записано какво ще се случва с разходите, приходите и мерките в бюджета в следващите 3 години. Основният проблем е, че бюджетът ни вкарва в спирала от много високи данъци. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев.

ОТТЕГЛЯНЕ ИЛИ РЕМОНТ НА БЮДЖЕТ 2026: ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА ОТГОВОРИ НА АСЕН ВАСИЛЕВ

Целта е да се създаде напрежение, да има нови предсрочни парламентарни избори и да се опорочи процесът по въвеждане на еврото в България. Поводът за всичко това е приемането на Бюджет 2026. Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова в предаването „120 минути“ по bTV. Трябва да се намери компромисен вариант, който да бъде в интерес на всички, призова тя, като не отговори на зададените въпроси дали ще се оттегли или ще се ремонтира държавният бюджет.

Теменужка Петкова увери, че управляващите ще направят всичко възможно до края на 2025 година да има приет Закона за държавния бюджет. И призова всички парламентарни групи да бъдат смирени и да проявяват разум за приемането на държавния бюджет на прага на еврозоната.

КИРИЛ ДМИТРИЕВ: КОГАТО ПУТИН ИМА ИНТЕРЕС ОТ ИСТИНСКИ ПРЕГОВОРИ, ТОГАВА НА СЦЕНАТА ИЗЛИЗА ТОЙ

Кирил Дмитриев - шефът на Руския фонд за държавни инвестиции - се смята за един от архитектите на 28-точковия план на Тръмп "за мир в Украйна". Възпитаник на Станфорд, той не само е близък със зетя на Тръмп - Джаред Къшнър, но и с влиятелни хора в Арабския свят. Освен това Дмитриев има и близки отношения със семейството на Путин - перфектният избор за неофициалния преговарящ за Русия.