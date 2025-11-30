В Южна Корея приключи тежко дело за откраднато шоколадово десертче

Всичко започва една ранна сутрин през януари 2024 г. в град в Южна Корея, когато охранител взима две популярни южнокорейски десертчера от хладилника в офиса на компанията. Едното, Choco Pie, струва около 30 цента, а другото - мини крем пастичка, струва около 40 цента. По-късно същия месец компанията го обвинява в кражба, което води до съдебно преследване. Случаят предизвика национално възмущение. Компанията твърди, че охранителят няма право да ползва съдържанието на хладилника, защото е подизпълнител, а не служител. Той настоява, че е невинен, като твърди, че хората в офиса са го поканили да вземе десертчетата.

Почти две години по-късно апелативен съдия обявява мъжа за невинен, според окръжния съд в Чонджу, град в южната част на страната, където се разглежда делото, съобщава "The New York Times".

Първоначалната присъда за виновност през април изложи 40-годишния работник, чието име южнокорейските власти не разкриват, на риск от уволнение. "Това ли е Жан Валжан на Южна Корея?", попита Сео Йонг-кьо, депутат в Националното събрание, на пресконференция след присъдата в четвъртък, сравнявайки охранителя с измисления затворник, който е бил вкаран в затвора за кражба на хляб в романа "Клетниците". Г-жа Сео призова прокурорите да не обжалват присъдата, което все още могат да направят в рамките на една седмица. "Прекалената ревност на прокуратурата почти костваше на едно семейство човека, който се грижи за прехраната", каза тя.

Гняв заради присъдата

Фактът, че мъжът трябваше да се изправи пред съда за толкова незначително престъпление, разгневи много южнокорейци. Това предизвика гнева на някои законодатели, които разпитаха прокурора по делото и председателя на съда по време на публично изслушване миналия месец. "Смирено приемам критиките, че нарушаваме общественото чувство за справедливост", каза Шин Дае-гьонг, главен прокурор на Чонджу, по време на изслушването преди окончателната присъда. Той заяви, че неговата служба кани членове на обществеността да дадат обратна връзка чрез граждански комитет относно това как прокурорите трябва да продължат с делото. Адвокатът на мъжа, Парк Джеонг-гьо, заяви, че от миналата година е похарчил най-малко 9240 долара за адвокатски хонорари, за да защити невинността му.

През април тази година съдията призна охранителя за виновен и му наложи глоба от около 34 долара: практически най-ниската глоба, която съдът може да наложи в наказателно дело, но почти 50 пъти по-висока от стойността на това, което е изял. Съдията се позова на подобна присъда в криминалното досие на подсъдимия. Работникът обжалва присъдата.

Скрити мотиви?

Случаят породи подозрения, че фирмата е имала скрити мотиви в случая. Г-жа Парк, адвокатката на мъжа, заяви, че той е бил наказан за участието си в профсъюз, към който се е присъединил месец преди да бъде докладван на полицията. "Компанията е злоупотребила със закона, за да потисне работниците и профсъюзите", заяви пред репортери след произнасянето на присъдата в четвъртък Ли Мин-джонг, директор на клона на Корейската конфедерация на профсъюзите в Чонджу.

Прокурорите, които бяха подложени на ново обществено разследване по случая, намалиха препоръката си за присъда в апелативния процес, като поискаха отложена присъда – система, при която присъдата се отлага за определен период и се отменя, ако през това време не се случат инциденти.

В апелативния процес 39 от колегите на мъжа свидетелстваха, че са хапвали в същия офис и не са били наказани. Окръжният съд в Чонджу заяви в изявление, че тези показания затрудняват заключението, че подсъдимият е имал намерение да краде. Охранителят заяви в изявление, предадено чрез синдиката му, че е благодарен за оправдателната присъда и че се надява никой друг работник да не преживее същото изпитание.