Как да разпознавате фалшиви евро банкноти? МВР със съвети

Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото, МВР информира гражданите за възможни рискови ситуации, свързани с фалшиви банкноти, измами и кражби.

Рискове:

Получаване на неистински копюри при обмяна извън банкови или пощенски офиси, особено сред възрастни хора и граждани, които не са боравили с евро.

Кражби и грабежи на обменени средства, чрез отвличане на внимание или представяне за търговци, брокери и др.

Онлайн и телефонни измами (фишинг), приканващи гражданите да предоставят лични данни, банкови сметки и пароли.

Съвети:

Да се извършва обмяна на валута само в банки и пощенски клонове.

Да се проверяват банкнотите с метода „ПИПНИ, РАЗГЛЕДАЙ, НАКЛОНИ“ и при съмнение за фалшива, да се информира незабавно полицията.

Да не се предоставят лични или банкови данни по имейл или телефон.

При съмнение за престъпление – да се сигнализира в най-близкото Районно управление.

За повече информация относно защитните елементи на евро банкнотите и безопасното им използване, гражданите могат да се запознаят на сайта на Европейската централна банка: www.ecb.europa.eu.