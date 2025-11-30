Войната в Украйна:

30 ноември 2025, 20:18 часа 444 прочитания 0 коментара
Как да разпознавате фалшиви евро банкноти? МВР със съвети

Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото, МВР информира гражданите за възможни рискови ситуации, свързани с фалшиви банкноти, измами и кражби.

Рискове: 

  • Получаване на неистински копюри при обмяна извън банкови или пощенски офиси, особено сред възрастни хора и граждани, които не са боравили с евро.
  • Кражби и грабежи на обменени средства, чрез отвличане на внимание или представяне за търговци, брокери и др.
  • Онлайн и телефонни измами (фишинг), приканващи гражданите да предоставят лични данни, банкови сметки и пароли.

Съвети:

  • Да се извършва обмяна на валута само в банки и пощенски клонове.
  • Да се проверяват банкнотите с метода „ПИПНИ, РАЗГЛЕДАЙ, НАКЛОНИ“ и при съмнение за фалшива, да се информира незабавно полицията.
  • Да не се предоставят лични или банкови данни по имейл или телефон.
  • При съмнение за престъпление – да се сигнализира в най-близкото Районно управление.

За повече информация относно защитните елементи на евро банкнотите и безопасното им използване, гражданите могат да се запознаят на сайта на Европейската централна банка: www.ecb.europa.eu.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
евро МВР България в еврозоната
