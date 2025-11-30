Спорт:

"Не пришпорвайте": Сигнал на Украйна за чакащите тя бързо да предаде Донбас (ВИДЕО)

"Не пришпорвайте": Сигнал на Украйна за чакащите тя бързо да предаде Донбас (ВИДЕО)

Не пришпорвайте нещата – това е втората публикация в профила на украинския зам.-външен министър Серхий Кислица предвид старта на втората среща между Украйна и САЩ за поредния план за постигане на мир в Украйна. Срещата се провежда във Флорида. Разговорът е по план от между 19 и 22 точки (според това дали говори украинския президент Володимир Зеленски или американския му колега Доналд Тръмп). Планът тръгна от 28 точки, като видимо първоначалният вариант устройва в много по-голяма степен Русия – неслучайно излязоха куп данни в западни медии, че това е вариант, диктуван от Кремъл на Стив Уиткоф, специалния пратеник на Тръмп за Близкия изток, и Джаред Къшнър, зетя на Тръмп – Още: Кремъл скочи да брани пратеника на Тръмп. САЩ разделят мира и гаранциите за Украйна, но на каква цена? (ОБЗОР – ВИДЕО)

Кислица уточни, че посланието му е за медиите:

По-рано той написа, че атмосферата е добра, много ангажираща и конструктивна. Специално похвали поведението на американския държавен секретар Марко Рубио и Джаред Къшнър, но не и Стив Уиткоф. Сигналът изглежда доста ясен, предвид смръщеното лице на Кислица и скръстените му ръце, а той седи точно срещу Уиткоф – сега очакванията са дали Украйна ще отстъпи за Донбас, за размера на армията си и за вписания в конституцията ѝ път към НАТО. Рубио от своя страна заяви, че "сме по средата на пътя", който води към осигуряване на независимостта на Украйна:

Че украинците няма просто да паднат по гръб, след като 4 години леят кръв за независимост от Путин и Кремъл, а преди това още 8 години се бореха с подклаждания от руския диктатор сепаратизъм в Източна Украйна, подсказа и Зеленски. В Телеграм той написа следното: "Говорих с Марк Рюте (генералния секретар на НАТО) и ще говорим през следващите дни. Това са важни дни и много неща могат да се променят. Ние работим в тясна координация за нашите действия, действията на всички партньори. Съвместните мерки, съвместните позиции ще бъдат изключително ефективни. Благодаря ви за подкрепата!"

Ивайло Ачев
