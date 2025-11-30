ОПЕК+ взе решение за петролните квоти

Петролното обединение ОПЕК+ остави без промяна квотите за добив на петрол през първото тримесечие на 2026 г., след като пуска на пазара близо 2,9 млн. барела дневно от април 2025 г. Това бе съобщено след днешната среща на министрите от групата, които потвърдиха решението, предаде Ройтерс. Остават в сила съкращенията на добива с около 3,24 барела дневно, което се равнява на около 3 процента от световното производство.

Групата одобри механизъм за оценка на максималния производствен капацитет

Групата ОПЕК+ също така е одобрила механизъм за оценка на максималния производствен капацитет на членовете, който ще се използва за определяне на базовите нива на производство от 2027 г., спрямо които се определят целите за производство на страните.

Още: След изявление на САЩ и Украйна: Накъде пое цената на петрола през седмицата?

Групата ОПЕК+ обсъжда този въпрос от години и решението му се оказа много трудно, защото някои членове като Обединените арабски емирства са увеличили капацитета си и искат по-високи квоти.

Други членове като африканските страни отбелязват спад в производствения капацитет, но се противопоставят на намаляването на квотите. Ангола например напусна групата през 2024 г. именно поради несъгласието относно производствените си квоти, припомня още агенция Ройтерс.

Заради санкциите: 48 млн. барела руски петрол може да останат блокирани в морето