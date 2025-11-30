Спорт:

Историческо: С ракета "въздух-въздух" турски дрон свали цел, която не вижда

30 ноември 2025, 20:54 часа 747 прочитания 0 коментара
Историческо: С ракета "въздух-въздух" турски дрон свали цел, която не вижда

За пръв път турски дрон успя при изпитание да порази цел с ракета "въздух-въздух". Става въпрос, разбира се, за флагмана на турския военнопромишлен комплекс "Байкар" и безпилотния летателен апарат "Байрактар Кизилелма" (Bayraktar KIZILELMA). А използваната ракета е също турска - GÖKDOĞAN BVR.

Турското министерство на отбраната публикува видеокадри от теста - уникалното в случая е, че ракетата поразява цел, която не се вижда от зрителното поле на дрона. Това е първи такъв случай не само в Турция, а изобщо. Дронът засича целта с радар турско производство (MURAD AESA на ASELSAN) и след това стреля.

Още: "Байрактар" успешно тества управляеми ракети, поразяващи цел на 50 км (ВИДЕО)

Пет F-16 и един AKINCI придружиха "Байрактар Кизилелма" по време на мисията, успешно демонстрирайки координация с безпилотния апарат.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Анкара нарича това исторически момент: KIZILELMA вече демонстрира възможности, които преди това бяха запазени за пилотирани изтребители.

Още: Турският дрон "Байрактар" успешно изстреля свръхзвукова ракета (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Байрактар ракета въздух-въздух Байкар Baykar Bayraktar KIZILELMA
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес