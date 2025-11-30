Историческо: С ракета "въздух-въздух" турски дрон свали цел, която не вижда

За пръв път турски дрон успя при изпитание да порази цел с ракета "въздух-въздух". Става въпрос, разбира се, за флагмана на турския военнопромишлен комплекс "Байкар" и безпилотния летателен апарат "Байрактар Кизилелма" (Bayraktar KIZILELMA). А използваната ракета е също турска - GÖKDOĞAN BVR.
Турското министерство на отбраната публикува видеокадри от теста - уникалното в случая е, че ракетата поразява цел, която не се вижда от зрителното поле на дрона. Това е първи такъв случай не само в Турция, а изобщо. Дронът засича целта с радар турско производство (MURAD AESA на ASELSAN) и след това стреля.
Bayraktar KIZILELMA makes history — first-ever air-to-air kill with a GÖKDOĞAN BVR missile— NEXTA (@nexta_tv) November 30, 2025
Turkey’s Ministry of Defense has released video showing the exact moment the Bayraktar KIZILELMA unmanned fighter strikes an air target with the GÖKDOĞAN beyond-visual-range air-to-air… pic.twitter.com/j9VoIF7VpC
Пет F-16 и един AKINCI придружиха "Байрактар Кизилелма" по време на мисията, успешно демонстрирайки координация с безпилотния апарат.
Анкара нарича това исторически момент: KIZILELMA вече демонстрира възможности, които преди това бяха запазени за пилотирани изтребители.
MORE: Turkish MoD releases video showing Bayraktar KIZILELMA’s historic achievement.pic.twitter.com/WvWA5HyHG5 https://t.co/33FhlTO4pZ— Clash Report (@clashreport) November 30, 2025
