Скандал в Унгария: Преводачката на Орбан си измисляла какво му говори Путин, особено за Украйна

30 ноември 2025, 20:26 часа 630 прочитания 1 коментар

Визитата на унгарския премиер Виктор Орбан в Москва на 28 ноември получи широк отзвук - защото за пореден път унгарецът открито подкрепи руския диктатор Владимир Путин и де факто легитимира агресията му срещу Украйна. Оказа се обаче, че срещата между Орбан и Путин е минала доста интересно - преводачката на унгарския премиер буквално си е измисляла в ключови моменти какво всъщност му казва руския диктатор.

Какво е станало почна да се изяснява в унгарски медии. Беларуската опозиционна медия NEXTA даде примери, които медии в Унгария извадиха на бял свят. Според информацията, преводачката е превела точно поздравленията и заключителните думи, но по време на основната част от срещата, където бяха направени най-чувствителните изявления, тя предаде напълно различно значение - ето и два примера:

  • Какво каза Путин: "Познаваме се отдавна. Знам, че в работата си винаги имате предвид интересите на Унгария и унгарския народ".
  • Какво чу Орбан: "Радвам се, че ни посетихте. Надявам се сега да можем да обсъдим по-нататъшни възможности за сътрудничество и да продължим напред".
  • Какво каза Путин: "Русия е запозната с вашия балансиран поглед по въпросите, свързани с Украйна".
  • Какво чу Орбан: "И знам, че международната политика, разбира се, също има влияние върху вас".

И още примери, които далеч не засягат само Украйна - всичките извадени от унгарската медия Telex:

  • Какво каза Путин: "Нашите възгледи по определени въпроси, включително международните отношения, не е задължително да съвпадат".
  • Какво чу Орбан: "Сътрудничеството ни на международно ниво също е добро".
  • Какво каза Путин: "Но между нас има атмосфера, която ни позволява да обсъждаме открито всеки въпрос".
  • Какво чу Орбан: "Така че ето ни, ние си сътрудничим и продължаваме да развиваме сътрудничество и да работим във всякакви сектори".
  • Какво каза Путин: "Това ни позволява не само да говорим, но и да намираме решения на всякакви проблеми".
  • Какво чу Орбан: "Ние не просто говорим, а всъщност действаме по обещанията си".
  • Какво каза Путин: "Що се отнася до двустранните отношения, със съжаление виждам, че търговията е намаляла в сравнение с миналата година, главно поради външни ограничения, но все пак в значителна степен, с 23 процента".
  • Какво чу Орбан: "Миналата година също донесе промени и не беше толкова лесно за нас".
  • Какво каза Путин: "Но има и добри перспективи - тази година вече наблюдаваме известен растеж, той е скромен, но все пак повече от 7 процента".

Какво чу Орбан: "Тази година наблюдаваме малко увеличение, не твърде високо, но все пак видимо..."

Иронията е, че преводачката се изгуби в превода именно когато Путин намекна за позицията на Орбан относно Украйна. В Унгария държавни служители обясниха случилото се така - че преводачката не е чула добре Путин и "просто е имала лош ден"

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
