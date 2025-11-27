50 млрд. лв. загуби и болничен срив до 2040 г.: Аркади Шарков обясни какво ще спаси системата

България може да се изправи пред най-дълбоката криза в модерната си здравна история, ако продължи да поддържа една от най-ниските здравни вноски в ЕС. Това показва нов анализ на Health Metrics, от който става ясно, че запазването на сегашнoтo ниво на вноската от 8% ще доведе до остър недостиг на кадри, затваряне на болници, все по-високи доплащания от джоба на пациентите и опасно ограничаване на достъпа до лечение до 2040 г.

Липса на кадри и труден достъп до лечение

Страната рискува да загуби между 5 и 10% от лекарите и до 20% от медицинските сестри, които и към днешна дата са в критичен недостиг. В най-тежко засегнатите региони това означава затваряне или сливане на между 10-20 болници и до 80 отделения. За населението това ще доведе до по-труден достъп до специалисти и липса на навременно лечение.

Времето за чакане за прегледи, операции и диагностични изследвания може да се увеличи с 30% до 80%, предупреждават в анализа си от Health Metrics.

Опасност има и от амортизация на апаратурата, като един и същ апарат ще трябва да обслужва двойно повече пациенти, тъй като модернизацията на техниката в лечебните заведения ще изостане.

Финансов удар и за семействата

Семействата също ще понесат тежък удар. Директните плащания за здраве могат да достигнат 40% от общите разходи до 2040 г., а само разходите за лекарства може да нараснат с между 20 и 40%, става ясно от анализа.

"Това поставя все повече домакинства под риск от т. нар. "финансова катастрофа" – ситуация, в която здравните разходи ги изтласкват под прага на бедността.

Профилактиката пък ще намалее с още 20-30%, а това намалени шансове за ранна диагностика.

Икономиката също губи

За икономиката също ще има последици. Ако достъпът до лечение се влоши, до 70 000 души могат да отпаднат от пазара на труда до 2040 г. Това пък ще доведе до загуба до 1.5% от БВП годишно. „Цената на бездействието“ ще надхвърли 50 млрд. лв. до 2040 г., измерена в загубена производителност, растящи лични разходи, недостиг на кадри, пропуснати ползи от превенция и ранна диагностика, и обща тежест на заболяванията.

Алтернативен сценарий

"Увеличаването на здравната вноска до 10% дава възможност системата да избегне кризата", заяви здравният икономист Аркади Шарков. Той обясни, че допълнителните приходи ще позволяват да се покрие дефицита на НЗОК, да се стабилизират болниците, да се привлекат и задържат лекари и медицински сестри. Ще има възможност и за инвестиране в модерна техника и развитие на дигитализацията.

"Част от средствата могат да бъдат насочени към профилактика и скрининг – инвестиции, които спасяват живот и спестяват разходи", заяви той.