Векове магия и митове: Произходът и историята на вещерската шапка

Какво е първото нещо, което ви идва наум, когато чуете вещица? Може би това е метлата, която първоначално е свързвана магьосничество и ерес през 1342 г., когато ирландката Лейди Алиса Кителер е обвинена във вещерство. Следовател, претърсвайки дома ѝ, открил предмета, „с който тя амбълвала и галопирала през дебели и тънки“. Или пък е котелът, в който варели отвари, в трагедията „Макбет“ на Уилям Шекспир – „Двойно, двойно усилие и тревога; огън гори и котелът къкри“ – сега вече иконичната заклинателна формула на вещиците.

Но може би най-запомнящата се асоциация с вещицата е конусовидната шапка, видяна в класическия детски роман на Франк Л. Баум от 1900 г. „Чудният вълшебник от Оз“; във филма от 1939 г. „Магьосникът от Оз“ и страховитата интерпретация на Маргарет Хамилтън като Злата вещица на Запад; в началните анимационни надписи на ситкома от 60-те години „Bewitched“; във филмите за „Хари Потър“; и разбира се, в изпълнението на Синтия Ериво като Елфаба във филмовата адаптация на „Wicked“ и продължението „Wicked: For Good“.

Някои от най-ранните примери за конусовидни шапки са наистина величествени - златни, изтъняващи към върха, декорирани с астрономически символи от Бронзовата епоха, когато се смятало, че свещениците, които вероятно ги носели, притежавали божествени знания и сила. Заострени шапки са открити на главите на китайски мумии от IV до II век пр.н.е., което им донесло съвременната прякор „Вещиците от Субеши“, когато гробовете им били разкопани през 1978 г.

Символика

По време на Испанската инквизиция жертвите били обвинявани в ерес и вещерство и били принуждавани да носят високи, заострени шапки. Задължителната конусовидна част от облекло е използвана като инструмент за принудителна идентификация и преследване на хора с вярвания или мнения, противоречащи на ортодоксалните религии, особено християнската доктрина. През XIII век еврейските мъже били принуждавани от Римокатолическата църква да носят конусовидна, роговидна шапка, наречена „Judenhut“.

По време на Испанската инквизиция – започнала през 1478 г. – обвинените в ерес, отстъпничество, богохулство и вещерство били принуждавани да носят високи, заострени шапки или качулки, наречени „capirotes“ или „corozas“, като форма на идентификация. Капиротът все още се носи на религиозни празници в Испания, особено по време на Страстната седмица. Има различни мнения по въпроса дали този исторически период е оказал влияние върху по-късната поява на заострената шапка - мотив за вещицата.

Няколко века по-късно художникът Франсиско Гоя сякаш прави препратка към „coroza“ в своята картина „Полетът на вещиците“ (1798 г.), в която три женски вещици носят мъж, докато се носят във въздуха. Произведението е сатирична критика на суеверието и невежеството. Летящите вещици с гротескни черти носят високи, конусовидни шапки, наподобяващи църковната митра или „coroza“, носена от еретици, заедно с магаре, символизиращо невежеството. Под тях двама мъже, олицетворяващи страх и заблуда, реагират на това, което възприемат като демонско или свръхестествено събитие.

През Средновековието заострени шапки били носени от „alewives“ – средновековни пивоварки, чието познание по билкарство подсилва връзката с котлите, използвани за приготвяне на отвари и магически смеси. „Мъдрите жени“, билкарите и старите жени са били гледани с подозрение в много култури, така че „brewsters“ (жените пивовари) се присъединили към тази група. Суеверни, необразовани хора считали такива личности за „другите“, казва експертът по алкохол Джейн Пейтън.

Д-р Лора Коунийн, доцент по история на ранната модерна епоха, отбелязва, че асоциациите на „alewives“ с вещерство са „малък мит“ и връзката е свързана с миналото. През XVI век: „Всеки имаше котел – това е, с което хората готвели. Всеки имаше метла и всеки носеше шапка – не (задължително) заострена шапка, просто някаква шапка. Разнообразие от шапки и шалове би било носено от всички жени, в зависимост от социалния и брачен статус.“ Погледнати оттогава изображения показват вещици с дива, свободна коса, което символизира неукротими страсти и обратното на моралния ред – в ранномодерния период разпуснатата коса означавала сексуална развратност.

Според Коунийн това, което наистина отличавало предполагаемите вещици от останалата част от населението, е било именно „липсата на шапка“. В забележителни изображения като „Вещица, яздеща на заден план върху коза“ (1501–02г.) на Албрехт Дюрер или „Съборът на вещиците“(1510) на Ханс Балдунг Гриен, вещиците са изобразени без никакво покривало на главата.

Най-ранният известен пример за конусовидна шапка в комбинация с вещица е в книгата на Котън Матер от 1693 г. „Чудесата на невидимия свят“, която изобразява вещица, яздеща метла заедно с дявола. Д-р Коунийн обаче е скептична, че Матер е имал предвид шапката като идентификатор за вещица: много хора по това време носели заострени шапки, а XVII-вековни портрети изобразяват жени с конусовидни шапки без връзка с магьосничество. Връзката на заострената шапка с вещиците се появява като мотив в изкуството и детските приказки от средата до края на XVII век и по-късно – до XVIII и XIX век.

Възможно е образът на конусовидната шапка, модна през XVII век, да е този, който сме приели през вековете и който остава и до днес – а не някаква конкретна окултна конотация. Много героини от приказки, като Пепеляшка и Спящата красавица, носят високите конусовидни шапки (hennin), носени от европейските аристократки още от 1400-те години.

Може би цветът на шапката е, който сигнализира за зло. Коунийн посочва пиесата „Вещицата от Едмънтън“ (1621 г.), където вещица разговаря с дявола под формата на черно куче. Черното често е символ на злото, тъмнината и скритото, а художническите техники като дърворезба също са допринесли за този образ.

Съвременната представа за вещицата като грозна стара жена се дължи до голяма степен на романа на Баум „Чудният вълшебник от Оз“ и филмовата адаптация от 1939 г., която запечатва Злата вещица на Запад с зелена кожа, къс нос и ехиден смях в кошмарите на децата.

Вълните на феминизма обаче вдъхновяват жените да възвърнат черти и начини на живот, свързвани исторически с вещерството – силна женска солидарност, холистично лечение, независимост, екологично-феминистки ценности и сексуална автономия. Вещицата се превръща в символ на самоовластяване, подриване на патриархата и феминизъм. С романа на Грегъри Магуайър „Wicked“, Злата вещица на Запад получава име – Елфаба – и история, която предизвиква съчувствие към изгонената личност. Костюмният дизайнер Пол Тейзуел преосмисля „ужасната“ шапка, за да отрази връзката на Елфаба със Земята, като я извива в уникален силует.

„Wicked преосмисля стереотипа за Злата вещица о заслужава голяма заслуга за омекотяването на страховитостта на конусовидната шапка. Както отбелязва Коунийн, тя е просто предмет, отворен за интерпретация, чийто смисъл се променя през вековете чрез митове, изкуство и приказки. Съвременни пагани го възприемат като проводник на енергия, децата ги обичат за Хелоуин, а шапката остава символ, който ще формира разбирането на бъдещите поколения.